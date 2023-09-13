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Копирует Telegram? WhatsApp выпустил обновление с дополнительной функцией

Фото: WhatsApp выпустил обновление (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

WhatsApp запустил функцию каналов по аналогу Telegram. Сейчас она доступна в 150 странах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт компании.

"Сегодня важный день - мы запускаем функцию каналов более чем в 150 странах, чтобы наши пользователи могли конфиденциально получать обновления о том, что им интересно. Тысячи организаций, спортивных команд, деятелей искусства и лидеров мнений уже создают свои каналы, на которые можно подписываться прямо в WhatsApp", - заявили в компании.

Среди новых функций, которые будут реализованы в рамках глобального запуска, в частности являются:

  • Улучшенный каталог. Теперь в каталоге каналов применяется автоматический фильтр с учетом страны пользователя. Для удобства поиска мы добавили фильтры по новым, а также самым активным и популярным каналам, у которых больше всего подписчиков.

  • Реакции. Пользователи могут отправлять эмодзи и просматривать общее количество реакций. Посмотреть, кто какую реакцию добавил, невозможно.

  • Редактирование. Скоро админы смогут редактировать обновления в течение 30 дней с момента публикации. После этого срока обновления автоматически удаляются с наших серверов.

  • Пересылка. Обновления можно пересылать в чаты или группы. При этом к сообщению будет добавлена ссылка на канал для тех, кто захочет узнать подробнее.

"Это только начало. Мы продолжим добавлять новые функции на основе отзывов пользователей. В ближайшие месяцы возможность создать канал станет доступна каждому", - добавили разработчики.

Новые функции WhatsApp

Напомним, в прошлом году мессенджер WhatsApp получил обновление, которое пользователи долго ждали. Благодаря новой функции пользователи iPhone могут передать историю чатов, фото, видео, голосовых сообщений с Android на iPhone.

Также у WhatsApp появилась функция "Написать себе" (Message Yourself). В сущности это чат, который виден только вам. Вы можете отправлять заметки, напоминания, ссылки и любую другую информацию, которую хотите сохранить.

К тому же, в прошлом месяце социальная сеть WhatsApp представила совместное использование экрана как свою новую функцию.

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