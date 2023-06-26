В Копенгагене в условиях секретности прошла мирная конференция по Украине, - СМИ

В столице Дании Копенгагене в условиях строгой секретности, по-видимому, прошла мирная конференция по Украине. Помимо представителей ряда западных стран, участие приняли также дипломаты Глобального Юга - в том числе из Китая, Индии, Бразилии и ЮАР.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutschlandfunk.
Согласно сообщениям, главная цель состояла в том, чтобы изучить поддержку со стороны стран Глобального Юга, которые до сих пор были в основном нейтральными или осторожными в отношении войны России против Украины.
По информации студии ARD в Брюсселе, официальные мирные переговоры могут состояться уже в июле. Датские СМИ и французское информационное агентство AFP сообщили, что инициатива проведения конференции исходила от Украины. Датское правительство официально не комментировало содержание или участников.
Ранее сообщалось, что глава Офиса президента Андрей Ермак провел встречу с политическими советниками из более чем 10 стран. Ермак отметил, что Украина еще раз представила советникам формулу мира, состоящую из 10 пунктов и основанную на принципах Устава ООН.
Встреча с советниками по национальной безопасности и политическими советниками прошла в столице Дании - Копенгагене. На ней присутствовали представители Бразилии, Великобритании, Дании, ЕС, Италии, Индии, Канады, Германии, Южной Африки, Саудовской Аравии, США, Турции, Франции и Японии.
Украину представляла делегация из Офиса президента и Министерства иностранных дел.
В последнее время сразу несколько развивающихся стран, которые не играют существенной роли в мировой политике, выдвинули свои "мирные инициативы". При этом страны "Большой семерки" безоговорочно поддерживают Украину.
Так называемый "мирный план", с которым лидеры африканских государств приезжали в Киев и в Москву, включает приостановление действия ордера на арест Путина Международным уголовным судом.
О том, что предлагают африканские страны, читайте в материале РБК-Украина "Без шансов на успех. Как миссия из Африки возила свой "мирный план" Зеленскому и Путину".
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