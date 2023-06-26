В Копенгагене в условиях секретности прошла мирная конференция по Украине, - СМИ

Согласно сообщениям, главная цель состояла в том, чтобы изучить поддержку со стороны стран Глобального Юга, которые до сих пор были в основном нейтральными или осторожными в отношении войны России против Украины.

По информации студии ARD в Брюсселе, официальные мирные переговоры могут состояться уже в июле. Датские СМИ и французское информационное агентство AFP сообщили, что инициатива проведения конференции исходила от Украины. Датское правительство официально не комментировало содержание или участников.

Сообщение Офиса президента Украины

Ранее сообщалось, что глава Офиса президента Андрей Ермак провел встречу с политическими советниками из более чем 10 стран. Ермак отметил, что Украина еще раз представила советникам формулу мира, состоящую из 10 пунктов и основанную на принципах Устава ООН.

Встреча с советниками по национальной безопасности и политическими советниками прошла в столице Дании - Копенгагене. На ней присутствовали представители Бразилии, Великобритании, Дании, ЕС, Италии, Индии, Канады, Германии, Южной Африки, Саудовской Аравии, США, Турции, Франции и Японии.

Украину представляла делегация из Офиса президента и Министерства иностранных дел.

"Мирные" инициативы стран третьего мира

В последнее время сразу несколько развивающихся стран, которые не играют существенной роли в мировой политике, выдвинули свои "мирные инициативы". При этом страны "Большой семерки" безоговорочно поддерживают Украину.

Так называемый "мирный план", с которым лидеры африканских государств приезжали в Киев и в Москву, включает приостановление действия ордера на арест Путина Международным уголовным судом.

О том, что предлагают африканские страны, читайте в материале РБК-Украина "Без шансов на успех. Как миссия из Африки возила свой "мирный план" Зеленскому и Путину".