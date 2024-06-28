Копа Америка: Уругвай сокрушил Боливию, Панама неожиданно переиграла США

Копа Америка-2024, группа C, 2-й тур

Панама – США – 2:1

Голы: Блэкман, 26, Фахардо, 83 – Балогун, 22

Удаления: Карраскилья, 88 – Веа, 16 (оба – прямые красные карточки)

Уругвай – Боливия – 5:0

Голы: Пельистри, 8, Нуньес, 21, М. Араухо, 77, Вальверде, 81, Бентанкур, 89

В штате Джорджия было весело со старта. На 16-й минуте американец Веа получил прямую красную за брутальный фол против соперника без мяча, а на экваторе тайма США повели в меньшинстве. Это Балогун оформил голосо пушечным выстрелом левой с линии штрафной.

Сборная Панамы быстро отыгралась усилиями Блэкмана, который в окружении трех защитников технически положил мяч в нижний угол ворот. Вырвали же победу "канальщики" под занавес встречи – Фахардо классно пробил в прикосновение после прострела Аярсы. США не отыгрались, несмотря на удаление Карраскильи.

"Альбиселесте" не имели проблем с боливийцами. Дважды подопечные Марсело Бьелсы отличились до перерыва. Сначала Пельистри головой завершил нестандартный розыгрыш штрафного, а затем Нуньес хладнокровно реализовал момент в пределах штрафной.

Во втором тайме Максимилиано Араухо переиграл голкипера в ближнем бою. Затем Вальверде в касание завершил стенку из Пельистри. Бентанкур же головой замкнул дальнюю штангу после очередного стандарта уругвайцев. С двумя победами из двух команда Бьелсы фактически гарантировала себе плей-офф.