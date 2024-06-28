RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Копа Америка: Уругвай сокрушил Боливию, Панама неожиданно переиграла США

Фото: Уругвайская сборная перед стартовым свистком (x.com/Uruguay)
Автор: Антон Федорцив

Национальные команды Панамы и Уругвая одержали победу во втором туре группового этапа Кубка Америки-2024. Неудачи потерпели сборные Соединенных Штатов и Боливии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединков .

Копа Америка-2024, группа C, 2-й тур

Панама – США – 2:1

Голы: Блэкман, 26, Фахардо, 83 – Балогун, 22

Удаления: Карраскилья, 88 – Веа, 16 (оба – прямые красные карточки)

Уругвай – Боливия – 5:0

Голы: Пельистри, 8, Нуньес, 21, М. Араухо, 77, Вальверде, 81, Бентанкур, 89

 

В штате Джорджия было весело со старта. На 16-й минуте американец Веа получил прямую красную за брутальный фол против соперника без мяча, а на экваторе тайма США повели в меньшинстве. Это Балогун оформил голосо пушечным выстрелом левой с линии штрафной.

Сборная Панамы быстро отыгралась усилиями Блэкмана, который в окружении трех защитников технически положил мяч в нижний угол ворот. Вырвали же победу "канальщики" под занавес встречи – Фахардо классно пробил в прикосновение после прострела Аярсы. США не отыгрались, несмотря на удаление Карраскильи.

 

 

 

"Альбиселесте" не имели проблем с боливийцами. Дважды подопечные Марсело Бьелсы отличились до перерыва. Сначала Пельистри головой завершил нестандартный розыгрыш штрафного, а затем Нуньес хладнокровно реализовал момент в пределах штрафной.

Во втором тайме Максимилиано Араухо переиграл голкипера в ближнем бою. Затем Вальверде в касание завершил стенку из Пельистри. Бентанкур же головой замкнул дальнюю штангу после очередного стандарта уругвайцев. С двумя победами из двух команда Бьелсы фактически гарантировала себе плей-офф.

 

 

К слову, ранее подготовили анонс главных спортивных событий субботы и воскресенья.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки