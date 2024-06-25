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Копа Америка: Бразилия не справилась с Коста-Рикой, Колумбия переиграла Парагвай

Фото: "Селесао" не смогли дожать карибцев (cbf.com.br)
Автор: Антон Федорцив

Сборная Колумбии одержала победу над национальной командой Парагвая, а сборная Бразилии расписала ничью с национальной командой Коста-Рики на старте Кубка Америки-2024.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединков.

Копа Америка-2024, группа D, 1-й тур

Колумбия – Парагвай – 2:1

Голы: Муньос, 32, Лерма, 42 – Энкисо, 69

Бразилия – Коста-Рика – 0:0

 

Колумбийцы забили дважды до перерыва. Творцом обеих голов стал Хамес. Сначала он навесил с левого фланга на дальний угол вратарской, где Муньос головой переправил мяч в сетку. Впоследствии же Лерма замкнул подачу лидера команды со штрафного.

В середине второй половины парагвайская сборная размочила счет. Это Энкисо в касание пробил в дальний угол после передачи Сосы. Однако на больше подопечные Даниэля Гарнеро замахнуться не сумели. Сборная Колумбии вышла в лидеры квартета команд.

 

 

 

Тем временем пентакампеоны мира не смогли дожать коста-риканцев. Бразильцы отправили мяч в сетку на 30-й минуте усилиями Маркиньоса, воспользовавшись стандартом. Однако после вмешательства VAR забитый мяч отменили из-за офсайда.

Во втором тайме открыть счет мог Пакета. Выстрелом с дистанции хавбек встряхнул штангу. Впоследствии Кирос головой едва не срезал мяч в свои ворота после прострела с правого фланга. Немного не хватило точности и Гимараесу. В конце концов, Коста-Рика завоевала сенсационную ничью.

 

 

 

К слову, накануне сборная Уругвая уверенно обыграла Панаму на Копа Америка.

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Сборная Бразилии