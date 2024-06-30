Копа Америка: Аргентина одержала третью победу, Канада отправила домой Чили

Национальная команда Аргентины одержала победу над сборной Перу, а национальная команда Чили разошлась миром со сборной Канады на групповом этапе Кубка Америки-2024.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединков .

Копа Америка-2024, группа A, 3-й тур

Аргентина – Перу – 2:0

Голы: Л. Мартинес, 47, 86

Нереализованный пенальти: Паредес, 72 (А)

Канада – Чили – 0:0

Удаление: Суасо, 27 (Ч, вторая желтая карточка)

"Альбиселесте" провели невнятный первый тайм. Из моментов можно вспомнить разве что удар Ди Марии под перекладину со штрафного, но Гальесе сумел вытащить. Зато на старте второй половины Лаутаро Мартинес элегантно перебросил мяч через кипера после передачи того же Ди Марии.

Удвоить преимущество мог Паредес, но не реализовал одиннадцатиметровый за игру рукой. Однако под занавес встречи второй раз отличился Лаутаро Мартинес. Нападающий подкараулил ошибку защитника и разобрался с Гальесе на углу штрафной. Аргентина выиграла квартет с тремя победами.

Чилийская сборная обязана была побеждать "кленовых листков", чтобы выйти в четвертьфинал. Шансы "красной команды", однако, серьезно пошатнулись в середине первого тайма. Это Суасо в простой ситуации получил второй "горчичник" и оставил Чили в меньшинстве.

Канадцы упустили ряд моментов забить. Уверенно на последнем рубеже действовал и голкипер чилийской сборной Ариас. В конце концов матч завершился нулевой ничьей. Такой результат устроил сборную Канады. "Кленовые листья" набрали 4 пункта и вышли в плей-офф.