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Конвертували у біткоїни: СБУ викрило тіньову схему грошових переказів до Криму

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П'ятниця 22 жовтня 2021 16:55
Конвертували у біткоїни: СБУ викрило тіньову схему грошових переказів до Криму Фото: СБУ викрило тіньову схему грошових переказів до Криму (ssu.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

СБУ викрила схему тіньового багатомільйонного переведення коштів до тимчасово окупованої території Криму. Аби вивести віртуальні гроші, організатори схеми конвертували їх у біткоїни.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу генерального прокурора.

Згідно з даними слідства, організаторами схеми виявились група осіб з Києва та Криму. Зловмисники застосовували заборонені платіжні системи, аби уникнути оподаткування й моніторингу установ.

Аби вивести віртуальні кошти - спочатку вони конвертували їх у біткоїни, а пізніше готівка вже видавалася в офісах Києва та Севастополя.

"У ході санкціонованого обшуку в офісі у Києві правоохоронці вилучили понад 750 тисяч доларів США, майже 650 тисяч євро та значні кошти у гривні", - пише пресслужба.

Фото: СБУ викрило тіньову схему грошових переказів до Криму (gp.gov.ua)

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