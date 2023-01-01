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"Конвейер смерти". ВСУ уничтожили почти 200 оккупантов под Бахмутом за сутки

Фото: ВСУ уничтожили около 200 кафиров под Бахмутом (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

В последний день прошлого года на Бахмутском направлении произошло 23 боевых столкновения. В результате чего Вооруженные силы Украины нанесли противнику огромные потери.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Восточной группировки войск Сергея Череватого в эфире телемарафона.

По словам спикера, россияне потеряли за 31 декабря более 170 человек убитыми и около 200 ранеными.

"Они не смогли прорвать нашу оборону еще раз, не смогли достичь никаких промежуточных целей", - сказал Череватый.

По его мнению, россиянам нужна оперативная пауза на этом направлении, однако позволить они ее себе не могут из-за мифа о том, что Путин никогда не отступает.

"Они вынуждены продолжать этот конвейер смерти, постоянно доставляя на передний край мобилизованных, бывших заключенных и ЧВК разного пошиба", - сказал он.

К тому же Череватый отметил, что у России еще достаточно мобилизационного ресурса и старого советского вооружения, чтобы и дальше продолжать подобную тактику. По его словам, изменить ситуацию могут поставки Украине высокоточных систем вооружений.

Напомним, Генштаб сообщил о потерях российской армии за 31 декабря в войне России против Украины.

Ранее мы писали, что представитель Восточной группировки войск детально объяснил почему российские военные не могут взять оперативную паузу.

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БахмутВооруженные силы УкраиныВойна России против Украины