На кону престиж. Украина заранее упустила шансы на плей-офф гандбольного ЧМ-2023

Гандбольная сборная Украины не сможет пробиться в 1/4 финала чемпионата мира 2023 года среди женщин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на турнирное положение команд .

Поражение от национальной команды Чехии (23:30) лишило "сине-желтых" математических шансов на выход в плей-офф. За два тура до конца основного этапа отечественные гандболистки точно не попадут в дуэт победителей группы 4.

Сборная Украины попала в главный раунд ЧМ-2023 из группы G. Там подопечные Виталия Андронова проиграли Бразилии и Испании, а также одолели неудачу квартета – Казахстан. Как следствие, во второй этап Мундиаля "сине-желтые" попали с нулем очков.

Итак, для выхода в четвертьфинал Украина обязана была побеждать сборные Чехии, Нидерландов, Аргентины и надеяться на осечки конкурентов. Впрочем, теперь девушки Андронова будут бороться только за престиж. Нидерландкам украинские гандболистки будут противостоять 8 декабря, а с аргентинками встретятся 10 декабря.

В настоящее время сильнейшим выступлением "сине-желтых" на чемпионатах мира остается путь на ЧМ-2003. На турнире в Хорватии команда под руководством Леонида Ратнера достигла полуфинала. Там сборная Украины уступила будущим триумфаторкам – сборной Франции (26:28), а матч за бронзовые награды проиграла Республике Корея (29:31).