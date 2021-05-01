Концентрація активів обленерго в одному холдингу не монополізація, а світова практика, - експерт

Концентрація операторів систем розподілу енергохолдингами - звичайна світова практика та не може вважатися монополізацією ринку, оскільки обленерго вже є природними монополіями на території ліцензійної діяльності.

Експерт заявив, що 30 квітня стало відомо про угоду купівлі 24% акцій "Кіровоградобленерго" компанією "ДТЕК Мережі". Візір вважає, що угода відповідає законодавству та не може розцінюватися як монополізація ринку, оскільки оператори системи розподілу - це природні монополії на території своєї ліцензійної діяльності, що опікуються електромережами.

"В певній області чи місті вони не можуть мати конкурентів просто тому, що прокладати альтернативні мережі для передачі струму не вигідно і не має резонів”, - підкреслив експерт.

За його словами, відповідно до закону України "Про природні монополії" - некорректно додавати один до одного об’єми розподілу чи прибутки природних монополій.

"Операційні процеси кожного ОСР залежать виключно від території, де вони знаходяться і на яку поширюється територія дії їх ліцензії. Наприклад, бізнес з розподілу "Запоріжжяобленерго" - є монополією тільки на території Запорізької області, і не має стосунку до інших областей. Те саме стосується і "Кіровоградобленерго". Відповідно, природна монополія ОСР на якійсь території не дає повноважень цьому ОСР на іншій", - наголосив експерт.

Регулятор НКРЕКУ контролює роботу ОСР для того, щоб унеможливити зловживання. Якщо існує порушення, за це компанії несуть реальну відповідальність.

"Варто додати, що (НКРЕКП) реально штрафує за порушення. Тільки в квітні значні суми штрафів були нараховані Харківобленерго і ДТЕК Київські електромережі. Різні території ліцензійної діяльності, різні власники, штрафують - всіх", - підкреслив Візір.

При цьому принцип контролю зберігається не залежно від форми власності, складу акціонерів, публічності бізнесу. Регулятор однаково контролює всі 32 ОСР в країні.

В Європі, за його словами, ситуація, коли один великий енергохолдинг працює в багатьох регіонах країни на ринку розподілу електроенергії - це стандартна практика.

"Для прикладу, і Італіїї ОСР групи Enel обслуговує всю країну, окрім Риму та Мілану. При цьому їх знову-таки жорстко контролює Регулятор. Як результат – якість зразкова: показник відключень електроенергії SAIDI в країні складає близько 40 хв на рік. Тож, панове, концентрація ОСР холдингами - це не "зрада". Це звичайна світова практика", - підкреслив експерт.