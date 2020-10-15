До кінця жовтня арочна конструкція Подільсько-Воскресенського мосту буде у проектному положенні, - Кличко

Фото: Віталій Кличко (kyivcity.gov.ua)

Будівництво Подільсько-Воскресенського мостового переходу активно триває

До кінця жовтня арочну конструкцію Подільсько-Воскресенського мосту опустять у проектне положення.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко під час онлайн прес-конференції, відповідаючи на запитання із соцмереж.

"Встановлення арочної конструкції в проектне положення - процес тривалий. Треба врахувати все. Контролювати до сантиметрів, як поводить себе і опускається багатотонна конструкція. Для того, щоб опустити міст на постійні опори, використовують надпотужні домкрати. І цей процес завершать, за сприятливих погодних умов, наприкінці жовтня. Для підтримки конструкції змонтували 68 нових вантів, виготовлених у Німеччині", - сказав Кличко.

Виконали на мостовому переході і роботи з влаштування мережі зовнішнього освітлення та декоративної підсвітки. Також триває процес встановлення металевих конструкцій для з’їздів на вулиці Верхній та Нижній вал.

На лівоповоротному з’їзді з мостового переходу на Рибальський півострів завершують влаштування дорожнього полотна.

"На лівому березі встановили фундаменти та опори шляхопроводу через залізницю. На ділянці від вулиці Центральної Садової до перетину з залізницею, тривають роботи з влаштування насипу", - повідомив Кличко.

Нагадаємо, раніше Віталій Кличко повідомив, що за останніх кілька років у столиці відновили понад 1100 кілометрів доріг та проїздів. Під час ремонту, крім асфальту, оновлюють і тротуари, встановлюють нову систему освітлення, нову дощову каналізацію.