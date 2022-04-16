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Уже до кінця травня ЄС може зняти всі обмеження для українських автоперевізників, - Кубраков

Фото: уже до кінця травня ЄС може зняти всі обмеження для українських автоперевізників (facebook.com)
Автор: Артем Горовенко

Європейський ринок вже до кінця травня може повністю відкритися для українських автоперевізників.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на міністра інфраструктури Олександра Кубракова в інтерв'ю НВ.

Він нагадав, що ще до початку війни у ЄС не було бажання говорити про лібералізацію автоперевезень, натомість зберігалися квоти на певну кількість дозволів для перетину кордону.

"Є квотування, кожна країна давала нам окрему кількість дозволів, прямих двосторонніх, транзитних. До війни ми вважали, що це штучне стримування нашого експортного потенціалу. Зараз вони максимально швидко на рівні Єврокомісії ухвалили всі рішення", - розповів Кубраков.

Ці обмеження, на його думку, можуть бути зняти вже до кінця травня, що, за умови блокади українських портів державою-терористом росією надасть можливість експортувати як аграрну, так і металургійну продукцію.

"Треба віддати належне - Арсерол Мітал запустився, Запоріжсталь запустилася, гірничо-збагачувальні комбінати у Кривому Розі майже всі працюють, деякі вже вийшли на рівень до війни", - поділився міністр.

Одночасно з лібералізацією автотранспортних перевезень, як розповів Кубраков, наразі МІУ опрацьовує також можливості долучення Укрзалізниці до доставки української експортної продукції до портів Румунії, Польщі, Литви та Латвії. Для цього, за його словами, вже створюються пункти перевалки, на яких відбуватиметься перехід з української колії на європейську.

Нагадаємо, раніше перша віцепрем’єр-міністерка – міністеркаекономіки Юлія Свириденко повідомила, що за березень внаслідок вторгнення в Україну військ держави-терориста росіїукраїнський експорт скоротився вдвічі, а імпорт впав утричі.

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Олександр КубраковМІУ