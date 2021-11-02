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До кінця 2021 року у Вінницькій області буде завершено ремонт об'їзної Тульчина

Автор: Наталія Гурковська

До кінця цього року на Вінниччині буде завершено ремонт об'їзної дороги міста Тульчин. Роботи там проводяться за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву голови Вінницької облдержадміністрації Сергія Борзова в Facebook.

Наразі, за даними ОДА, вже завершується ремонт ділянки протяжністю 5,8 км дороги обласного значення О-02-21-08 Мазурівка-Тульчин.

Ця дорога до включення її до програми "Велике будівництво" не ремонтувалася 30 років.

Під час ремонту дорогу було розширено, укріплено основу із застосуванням щебенево-піщаної суміші, укріпленої цементом. На всій протяжності відрізка було укладено нижній та верхній шари дорожнього покриття з асфальтобетонної суміші.

Наразі підрядник проводить зміцнення узбіччя та облаштування з'їздів.

Нагадаємо, у межах програми Володимира Зеленського "Велике будівництво" у 2021 році в Україні буде збудовано та відремонтовано 6,5 тис. км доріг державного та місцевого значення.

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Велике будівництво