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Контррозвідка США звинуватила Росію в спробах втрутитися у вибори 2020

США, Середа 13 січня 2021 06:18
Контррозвідка США звинуватила Росію в спробах втрутитися у вибори 2020
Фото: прапор США (pexels)
Автор: Даша Харченко

Директор Національного центру контррозвідки та безпеки США Вільям Эваніна звинуватив Росію у спробі втрутитися в американські вибори. Президентські вибори відбулися 3 листопада 2020 року.

Про це він сказав в інтерв'ю The Washington Post.

Також він відзначає спроби втрутитися у вибори і з боку Китаю та Ірану. Эваніна вважає, що влада Росії, Ірану і Китаю робили спроби вплинути на результат президентських виборів.

"Я дивився розвіддані кожен день <...> Я думаю, всі три країни здебільшого були дійсно зловмисні в спробах вплинути на наші вибори",- сказав він.

Нагадаємо, Міністерство фінансів США запровадило санкції проти низки фізичних осіб та медіа з України через втручання в президентські вибори.

Раніше обраний президент США Джо Байден вже називав Російську Федерацією головною загрозою для країни.

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