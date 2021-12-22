Контррозвідка Німеччини повідомила про спробу Росії втрутитися в парламентські вибори

Хальденванг підкреслив, що шпигунство все частіше стає демонстрацією сили.

"На початку поширювалися неправдиві повідомлення про низку осіб, наприклад про кандидата від» зелених", пані Анналене Бербок", - сказав глава контррозвідки, додавши, що такі кампанії не мали успіху.

На думку Хальденванга, на тлі вироку у справі про вбивство громадянина Грузії в Берліні стало ясно, до яких частково жорстким методам вдаються російські структури за кордоном.