Контролери "Закарпатгазу" передали 200 тисяч показників у додаток "104.ua Контролери"

Контрольна фотофіксація показань лічильників фахівцями газових компаній дозволяє уникнути будь-яких розбіжностей зі споживачем, фактичні дані відображаються в особових рахунках клієнтів.

Щодня онлайн-система формує завдання для контрольного зняття показань лічильників природного газу у споживачів. На початку робочого дня контролер відкриває додаток, підключається до сервера і бачить, які адреси потрібно обійти.

"Контролер приходить до споживача, зазначає у додатку дані лічильника та фіксує їх на фото, яке одразу потрапляє до транзитної бази. Вся зібрана інформація опрацьовується автоматично і зберігається у системі. З появою додатку "104.ua Контролери" зникли помилки, похибки, нагромадження та обробка матеріалів у паперовому вигляді. Контролер, окрім показників лічильника у додатку фіксує модель лічильника, його розміщення, стан", - пояснює начальник відділу інспектування АТ "Закарпатгаз" Олександр Кіндяк.

Сьогодні в АТ "Закарпатгаз" працює 100 контролерів, при цьому кількість споживачів природного газу в області перевищує 275 тисяч. Використання додатку "104.ua Контролери" підвищило якість клієнтського обслуговування та осучаснило стандарти роботи газовиків.