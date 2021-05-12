Контролери "Житомиргазу" провели перевірку показань лічильників на 48%

Згідно з Кодексом ГРМ, яким керується АТ "Житомиргаз", раз на півроку контролер має зафіксувати показання лічильника та внести дану інформацію до білінгової системи. Збір даних виконується безпосереднім візитом до помешкання та фотофіксацією даних на лічильнику.

"Контрольна звірка проводиться щорічно, незалежно від пори року. Це робиться для того, аби наші споживачі сплачували за реально спожиті кубометри газу та не виникало розбіжностей у розрахунках," - розповідає директор комерційний АТ "Житомиргаз" Людмила Усик.

За словами прес-служби, перед тим, як приступити до роботи, усі контролери проходять температурний скринінг та огляд медичного працівника. Контролери мають захисні маски, антисептики та рукавички.

"В таких умовах ми працюємо другий рік поспіль. Наші працівники дуже відповідально ставляться до виконання своії роботи з дотриманням усіх епідеміологічних вимог, адже мова йде про безпеку та здоров’я кожного", - говорить начальник відділу інспектування Віта Кузьмич.

У прес-службі зазначили, що сьогодні у компанії "Житомиргаз" працює 109 контролерів, а кількість споживачів природного газу в області – близько 365 тисяч.