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Контроль внимания и элементы автопилота: ЕС запретит продавать авто без пары новых систем

Суббота 05 июля 2025 15:47
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Контроль внимания и элементы автопилота: ЕС запретит продавать авто без пары новых систем Фото: Евросоюз запретит продавать авто без пары новых систем (media.toyota.com)
Автор: Константин Широкун

В Евросоюзе ужесточают требования к новым автомобилям. Со следующего года все новые машины должны оснащаться системой контроля за усталостью водителя и ассистентом автоматического торможения перед другими авто и велосипедистами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle.

Пять лет назад Европарламент принял новый регламент по безопасности автомобилей, и с тех пор требования к новым автомобилям постепенно ужесточаются.

Так, с июля 2026 года все легковые авто, представленные на рынках стран ЕС, должны будут иметь систему экстренного торможения, распознающую пешеходов и велосипедистов, а также усовершенствованную версию системы контроля за вниманием водителя.

Это уже не первое ужесточение требований к новым авто в Евросоюзе. Так, летом прошлого года, среди прочего, стали обязательными системы контроля за бдительностью водителей с использованием камер и предупреждения о превышении скорости.

К тому же, в прошлом году стала обязательной функция автоматического экстренного торможения, которое реагирует на автомобили впереди.

Как нововведения влияют на ДТП

По правилам все системы, кроме ассистента предупреждения о превышении скорости, нельзя выключить.

Статистика аварий показывает, что усиление систем безопасности в автомобилях является эффективным. По данным Еврокомиссии, за 15 лет количество смертельных автокатастроф в ЕС сократилось вдвое, хотя количество автомобилей увеличилось.

По оценкам, изменения в правила безопасности новых авто позволят сократить количество смертей в результате дорожно-транспортных происшествий почти на 25 тысяч в 2021-2027 годах.

Напомним, ранее РБК-Украина рассказывало о ТОП-5 ключевых систем безопасности современного автомобиля.

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