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Контрнаступ ЗСУ на півдні поки відкладається: названо причину

Фото: українські війська поки не можуть провести контрнаступ на півдні (GettyImages)
Автор: Владислав Красінський

На даний момент плани України з контрнаступу на півдні відкладаються через зустрічний удар російських військ.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів військовий експерт Олег Жданов.

За його словами, на херсонському напрямку вже розпочато наступальні дії і українській армії вдалося звільнити багато населених пунктів і трохи просунутися вперед.

"Але Росія вирішила провести зустрічний удар. Тому поки наші плани відкладаються. Спочатку нам потрібно буде відбити цей удар, а вже потім за результатами ми подивимося: або перейдемо до глухої оборони і позиційних боїв, якщо наші війська вимотаються, або, якщо у нас залишаться резерви, то цілком ймовірно, що перейдемо в контрнаступ", - додав Жданов.

Нагадаємо, раніше американський Інститут вивчення війни писав, що ЗСУ скоро можуть перейти в контрнаступ на ізюмському напрямку.

Про досяжні цілі на найближчі місяці читайте в матеріалі РБК-Україна "Чого Україна хоче і реально може домогтися на фронті до зими".

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