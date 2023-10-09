Контрнаступление ВСУ вблизи Бахмута и продвижение в западной части Запорожской области: карты ISW

Ситуация в Луганской области

Как указано в отчете ISW, 8 октября ВСУ провели неудачные наступательные операции на линии Купянск-Сватово-Кременная.

Российская сторона заявила, что российские войска отразили украинские атаки вблизи Орлянского в Харьковской области; Новоселовского, Макеевки и Диброва в Луганской области; Торского в Донецкой области; и в районе Серебрянского леса Российские войска отразили украинскую атаку близ Торского.

Ситуация в Донецкой области

По словам Института изучения войны, ВСУ продолжили наступательные операции под Бахмутом 8 октября и, как сообщается, продвинулись вперед. Генштаб и другие украинские военные источники сообщили, что украинские силы добились частичного успеха к северо-востоку от Андреевки.

Украинский генштаб сообщил, что ВСУ отразили российские атаки к юго-западу от Бахмута в районе Андреевки и Клещиевки и к северо-западу от Бахмута в районе Богдановки.

Российские власти заявили, что войска отразили украинские атаки в районе Андреевки. Они утверждают, что ВСУ пытаются обойти Курдюмовку с северо-востока и для этого атакуют в направлении Зеленополья.

Военные блогеры РФ утверждают, что украинские защитники недавно перенесли свои усилия в сторону Курдюмовки, чтобы захватить оставшиеся тактические высоты к югу от Бахмута. Но в этом районе наблюдается меньше значительных перемещений украинских войск из-за ухудшения погодных условий и сильного дождя, что препятствует использованию воздушной разведки.

Российские войска провели ограниченные наземные атаки, чтобы вернуть утраченные позиции близ Бахмута, и, как сообщается, добились ограниченных успехов.

Линия Донецк-Авдеевка

Российские войска продолжили наземные атаки на линии Донецк-Авдеевка и, по сообщениям, продвинулись вперед. Украинский Генеральный штаб и представитель Украинской Таврической группы войск полковник Александр Штупун сообщили, что украинские силы отразили 20 российских атак в районе Авдеевки, на северо-западной окраине Донецка в районе Первомайского и на юго-западной окраине Донецка в районе Марьинки, Красногоровки и Новомихайловки.

Штупун также отметил, что российские атаки в направлениях Авдеевки и Марьинки предназначены для отвлечения украинских сил и чтобы не допустить переброски украинских резервов на запорожское направление.

Российские источники утверждали, что российским силам недавно удалось занять новые позиции в северной Марьинке и добились частичного успеха возле Красногоровки (населенного пункта к северу от Авдеевки).

Ситуация на "Южной оси"

По сообщениям ISW, украинские войска 8 октября продолжили наступательные действия в западной части Донецкой области и в районе границы Донецко-Запорожской области, но не добились каких-либо подтвержденных успехов.

Украинский генштаб сообщил, что украинские силы отразили 10 российских атак вблизи Водяного и Золотой Нивы.

Министерство обороны России (МО) заявило, что элементы российской восточной группировки войск отразили украинские атаки к северо-востоку от Никольского, к западу от Новодонецкого, к западу от Старомайорска и к северу от Приютного.

Министерство обороны Великобритании подсчитало, что в секторе Великая Новоселка на линии фронта было относительно спокойно в течение последних четырех недель и что ВСУ освободили по меньшей мере 125 квадратных километров на этой линии фронта. ISW оценивает, что украинские силы освободили почти 215 квадратных километров в районе границы Донецкой и Запорожской областей с начала контрнаступления в июне 2023 года.

Российские войска предприняли контратаку в западной части Донецкой области и в районе границы Донецко-Запорожской области, но не добились каких-либо подтвержденных территориальных завоеваний. Российский блоггер заявил, что российский спецназ и мотострелковые подразделения захватили почти дюжину украинских позиций и вытеснили украинские силы из неуказанного “стратегически важного населенного пункта”.

ВСУ продолжили наступательные операции в западной части Запорожской области и добились ограниченных территориальных успехов к северу от Новопрокоповки Опубликованные 8 октября видеозаписи с геолокацией показали, что украинские силы добились ограниченного продвижения вдоль шоссе Т-0408 на северной окраине Новопрокоповки.

Российские источники заявили, что украинские силы продолжают наступление в направлении Копани и добились некоторых успехов. Российская укрепленная линия обороны расположена к северо-востоку и юго-востоку от Копани и что украинские силы также безуспешно атаковали российские позиции на окраинах Новопрокоповки и на подступах к Вербовому. Российским силам не удалось отрезать фланги украинских сил, наступающих в направлении Новопрокоповки и Вербового в течение недели, но украинские силы не добились значительных успехов.

На линии Роботино - Вербово продолжаются интенсивные бои и огнем российской артиллерии были отбиты две украинские диверсионно-разведывательные группы к северо-западу от Вербово.

Представитель Украинской Таврической группировки войск полковник Александр Штупун заявил, что российские войска продолжают укреплять свою оборону вокруг Токмака и что город превратился в крепость, окруженную круговыми оборонительными линиями.

Российские источники продолжали обсуждать украинские операции за рекой Днепр и возле Антоновского моста в Херсонской области. ВСУ продолжают укреплять позиции на островах в дельте реки Днепр на восточном (левом) берегу реки и достигают частичного успеха.

Они уточнили, что у украинских защитников, нет серьезного плацдарма в этом районе. Утверждали, что украинские силы удерживают позиции под Антоновским мостом и что украинские диверсионно-разведывательные подразделения время от времени заходят в Олешки, используя мост в качестве прикрытия.

Российские источники, включая Министерство обороны России, утверждали, что украинские силы безуспешно пытались нанести удар по железнодорожной станции Джанкой модифицированной ракетой С-200 вечером 7 октября.

Ранее мы писали о ситуации на фронте, статусом на вечер 8 октября. В данный момент ЗСУ ликвидировало 282280 российских военных.