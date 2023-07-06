Контрнаступление ВСУ могло начаться раньше, - Зеленский

По словам президента, он хотел бы, чтобы западные поставки оружия позволили начать контрнаступление "намного раньше".

"Я благодарен США как лидерам за нашу поддержку, но я сказал им, а также европейским лидерам, что мы хотели бы начать наше контрнаступление раньше, и нам нужно все оружие и матчасть для этого. Почему? Просто потому, что если мы начнем позже, все пойдет медленнее", - отметил он.

Президент добавил, что сложности на поле боя сейчас приводят к "замедлению" контрнаступления из-за того, что РФ смогла выстроить укрепленную российскую оборону.

"Я хотел, чтобы наше контрнаступление произошло намного раньше, потому что все понимали, что если контрнаступление развернется позже, то большая часть нашей территории будет заминирована. Мы даем нашему врагу время и возможность поставить больше мин и подготовить свои оборонительные рубежи", - объяснил он.

Контрнаступление ВСУ

Украинская армия уже около месяца ведет контрнаступление на фронте. На данный момент известно о том, что Силы обороны освободили уже 9 населенных пунктов. Кроме того, ВСУ под Красногоровкой Донецкой области удалось освободить несколько позиций, которые находились под российской оккупацией с 2014 года. Как рассказал командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский, оккупанты в ходе контрнаступления украинских войск несут большие потери, которые часто в 8-10 раз больше, чем у наступающих сил. Подробнее об контрнаступлении ВСУ - читайте в материале РБК-Украина.