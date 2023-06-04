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Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Контрнаступление ВСУ будет очень мощным, - генерал США Петреус

Фото: эксдиректор ЦРУ Дэвид Петреус (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Украинское контрнаступление будет очень мощным, а Вооруженные силы Украины во время него "достигнут общевойскового эффекта".

Об этом заявил американский генерал и эксдиректор ЦРУ Дэвид Петреус, передает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

По его словам, Силы обороны будут работать "слаженно и комплексно", и будут выполнять различные задачи, среди которых разминирование, прорывы, противовоздушная оборона и т.д.

"Я думаю, что контрнаступление Украины будет очень мощным. Я предполагаю, что они достигнут общевойскового эффекта, то есть они будут успешно проводить общевойсковые операции", - заявил он.

Контрнаступление ВСУ

Власти уже неоднократно заявляли, что Украина готовится к контрнаступлению, чтобы освободить территории от оккупантов. В СМИ предполагали, что оно может начаться весной, однако власти заявляли, что оно стартует тогда, когда все будет готово к этому.

В Минобороны отмечали, что для успешного контрнаступления необходимо получить от партнеров технику и научить военных. Недавно США заявили, что удовлетворены вооружением Украины перед контрнаступлением.

А вчера, 3 июня, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина уже готова к контрнаступательным действиям, однако неизвестно, когда они начнутся.

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Война России против УкраиныСоединенные Штаты Америки