ua en ru
Пт, 17 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Контрнаступление не ИПСО. SPRAVDI опровергло очередной российский фейк

Украина, Четверг 16 ноября 2023 23:09
UA EN RU
Контрнаступление не ИПСО. SPRAVDI опровергло очередной российский фейк Фото: SPRAVDI опровергло фейковые заявления об украинском ИПСО (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Сюжеты о том, что "украинское контрнаступление оказалось лишь ИПСО" оказались фейковыми.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Российские Telegram-каналы со ссылкой на сюжет, якобы снятый каналом "1+1" заявили, что контрнаступление ВСУ было не реальными военными действиями, а психологической операцией, направленной на дезинформацию РФ.

Однако телеканал не выпускал такой сюжет, "фейкоробы" смонтировали его из разных материалов, отметили журналисты "Гвара медиа".

"Да, кадры с украинскими военными и военной техникой взяли из видео Falcon Studio, вышедшее еще в декабре 2015 года. А изображение с мужчиной в капюшоне - кадры из клипа российского певца Гудзона", - сообщили в центре.

Подобными фейками Россия пытается обесценить достижение сил обороны Украины в ходе контрнаступления, но на самом деле Кремль боится его продолжения.

Недавно в сеть попало видео с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, где он якобы призывает украинцев к "перевороту", а военных - "не подчиняться преступным приказам власти".

В частности, террористы с помощью искусственного интеллекта создали целые сюжеты о якобы отключении света в Украине. Такие ролики распространялись в соцсетях.

О том как отличить ложь, можно прочесть по ссылке.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
фейки окупанти Война России против Украины
NEWS
Дела Майдана: следователи выяснили, когда власти начали планировать расстрел людей
Дела Майдана: следователи выяснили, когда власти начали планировать расстрел людей
DAILY
"Второй Бахмут" для Путина и маневры ВСУ на Днепре. Что изменилось на фронте к концу осени
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина "Второй Бахмут" для Путина и маневры ВСУ на Днепре. Что изменилось на фронте к концу осени