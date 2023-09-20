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Контракт на добычу от $10: как использовать майнинг для инвестирования

 

Все больше игроков выходят на рынок криптовалют, а майнинг становится сложнее и требует больше вычислительных мощностей. В результате многие из тех, кто раньше использовал для майнинга криптовалют собственное оборудование, теперь считают его неустойчивым: за электроэнергию приходят высокие счета, а оборудование изнашивается.

Что такое облачный майнинг

Облачный майнинг – это механизм, использующий арендованные облачные вычислительные мощности для добычи криптовалют, например биткоинов.

Компании, занимающиеся облачным майнингом, позволяют открывать счета по базовой цене и участвовать в добыче криптовалюты, что делает майнинг доступнее.

Вот основные шаги, которые нужно проделать перед стартом.

Шаг 1. Выберите поставщика облачного майнинга

CGMD miner – популярная и мощная платформа для майнинга криптовалюты и отличный ресурс для получения пассивного дохода. CGMD miner представляет бесплатную программу майнинга биткоинов, позволяющую пассивно зарабатывать биткоины независимо от технических знаний или финансовых ресурсов, без каких-либо условий.

Преимущества платформы:

  • бонусные $10 сразу после регистрации;
  • высокий уровень доходности и ежедневные выплаты;
  • партнерская программа компании позволяет приглашать друзей и зарабатывать до $3 тыс. реферальными бонусами;
  • защита безопасности McAfee, Cloudflare, Security Protection;
  • круглосуточная техническая поддержка.

Шаг 2. Зарегистрируйте аккаунт

Перейдите к выбранному провайдеру и зарегистрируйтесь, чтобы создать новую учетную запись.

Майнер CGMD предлагает простой процесс регистрации: все, что нужно, ввести адрес электронной почты. После регистрации можно сразу же начать добывать биткоины.

Шаг 3. Купите контракт на майнинг

Майнер CGMD предлагает разные варианты контрактов на майнинг: пакеты от $100 до $5 тыс. У каждого из них своя рентабельность инвестиций и определенный период действия контракта.

Шаг 4. Получайте пассивный доход

Облачный майнинг – хороший способ увеличить пассивный доход. Криптокапитал можно увеличивать в режиме автопилота с минимальными затратами времени – меньшими, чем в любом типе активной транзакции.

Майнер CGMD запустил партнерскую программу – платформу, позволяющую зарабатывать деньги. Зарабатывать можно, даже не инвестируя. При приглашении положительных рефералов начисляется фиксированный одноразовый бонус до $3 тыс.

Больше информации о майнере CGMD — на официальном сайте 365miner.com

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