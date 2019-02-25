Контакт-центр "Івано-Франківськгазу" минулого року опрацював майже 1 млн звернень

Контакт-центр є один з ключових каналів взаємодії газорозподільної компанії зі споживачем

Операторы контакт-центра "Ивано-Франковскгаза" в 2018 году обработали более 922 тыс. обращений. Львиная их доля - 668 тыс. - это передача показаний счетчиков, еще 138 тыс. - сверка состояния лицевого счета, сообщает пресс-служба компании.

Как отмечается, контакт-центр является один из ключевых каналов взаимодействия газораспределительной компании с потребителем.

"С 2015 года работает наш контакт-центр. Он является наиболее востребованным способом связи с потребителем, - рассказывает начальник управления клиентского сервиса ПАО "Ивано-Франковскгаз" Юрий Колодий. - Мы постоянно работаем над качеством обслуживания и уменьшением времени ожидания соединения с оператором".

Сейчас, кроме контакт-центра, среди дистанционных сервисов, работает личный кабинет, мобильное приложение 104Mobile, IVR, СМС на номер 7104 и чат-бот 7104ua в мессенджере Viber. С их помощью потребители могут круглосуточно за считанные минуты передать показания счетчика, оплатить за газ или проверить состояние лицевого счета. Среди них самым популярным является личный кабинет, его преимущества оценили более 110 тыс. потребителей.

Способствует активному общению с потребителями и открытие новых Центров обслуживания клиентов (ЦОК) в крупнейших городах области: Ивано-Франковске, Калуше и Коломые. В этом году запланировано открытие еще нескольких современных ЦОКов.