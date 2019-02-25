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Контакт-центр "Івано-Франківськгазу" минулого року опрацював майже 1 млн звернень

Новини » Енергетика    25.02.2019 - 10:24
Контакт-центр "Івано-Франківськгазу" минулого року опрацював майже 1 млн звернень
Ілюстративне фото (dtek.com)

Контакт-центр є один з ключових каналів взаємодії газорозподільної компанії зі споживачем

Оператори контакт-центру "Івано-Франківськгазу" у 2018 році опрацювали понад 922 тис. звернень. Левова їх частка - 668 тис. - це подання показань лічильників, ще 138 тис. - звірка стану особового рахунку, повідомляє прес-служба компанії.

Як зазначається, контакт-центр є один з ключових каналів взаємодії газорозподільної компанії зі споживачем.

"З 2015 року працює наш контакт-центр. Він є найбільш затребуваним способом зв’язку зі споживачем, - розповідає начальник управління клієнтського сервісу ПАТ "Івано-Франківськгаз" Юрій Колодій. - Ми постійно працюємо над якістю обслуговування та зменшенням часу очікування з’єднання з оператором".

Наразі, окрім контакт-центру, серед дистанційних сервісів, працює особистий кабінет, мобільний додаток 104Mobile, IVR, СМС на номер 7104 та чат-бот 7104ua у месенджері Viber. За їхньою допомогою споживачі можуть цілодобово за лічені хвилини передати показання лічильника, оплати за газ, чи перевірити стан особового рахунку. Серед них найпопулярнішим є особистий кабінет, його переваги оцінили понад 110 тис. споживачів.

Сприяє активнішому спілкуванню зі споживачами і відкриття нових Центрів обслуговування клієнтів (ЦОК) в найбільших містах області: Івано-Франківську, Калуші та Коломиї. Цього року заплановано відкриття ще кількох сучасних ЦОКів.

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