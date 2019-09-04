Контакт-центр "Дніпропетровськгазу" опрацював 800 тис. звернень споживачів з початку року

За вісім місяців поточного року оператори контакт-центру АТ "Дніпропетровськгаз" опрацювали більш ніж 800 тис. звернень споживачів газу. Найчастіше клієнти в такий спосіб передавали показники лічильників - більш ніж 562 тис. разів, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Окрім передачі показників лічильника споживачі також часто звертаються до контакт-центру для отримання консультацій з приводу квитанції, з початку року таких звернень було майже 90 тис та щодо звірки особового рахунку - 63 тис. Споживачі можуть отримати дистанційну відповідь на будь-яке питання зателефонувавши за номером контакт-центру.

"Використовуючи дистанційні сервіси для вирішення газових питань споживачі можуть суттєво економити власний час. Для зручності наших клієнтів окрім вже відомого контакт-центру, Особистого кабінету на сайті 104.ua та мобільного додатку 104 Mobile для Android, цьогоріч наша компанія впровадила ще чат-бот 7104ua у месенджері Viber та мобільний додаток 104 Mobile Light для користувачів iPhone", - розповідає в.о. начальника управління клієнтського сервісу АТ "Дніпропетровськгаз" Ірина Федорянко.

Контакт-центр працює з 2015 року і є одним з ключових каналів взаємодії газорозподільної компанії зі споживачем. Пік звернень до контакт-центру припадає на початок місяця. Саме з 1 по 5 число мешканці телефонують, щоб передати показання лічильника.

Отримати консультацію в контакт-центрі "Дніпропетровськгазу" можна щодня від 8:00 до 20:00 за номерами телефонів 056 78 70 104, 067 00 90 104. Оператори контакт-центру працюють без перерв.

Для того аби самостійно контролювати стан особового рахунку, розмір нарахованої субсидії, наявність боргу або переплати, передати показання лічильника потрібно зареєсрувати свій Особистий кабінет на сайті 104.ua. Детальна інструкцію як зареєструватися в Особистому кабінеті є на сайті 104.ua у розділі "Як зареєструватися".

Основною сферою діяльності ПАТ "Дніпропетровськгаз" є розподіл природного газу споживачам Дніпропетровської області. На сьогодні рівень газифікації регіону становить 89%. Природний газ отримують більш ніж 600 тисяч сімей та 2,3 тис. підприємств, установ і організацій. Компанія посідає друге місце з розподілу природного газу серед підприємств нафтогазової галузі України. Обсяги розподілу складають близько 1,7 мільярдів кубометрів газу на рік. ПАТ "Дніпропетровськгаз" - одне з найбільших платників податків у Дніпропетровській області. Щорічно до бюджетів усіх рівнів компанія перераховує більше 200 мільйонів гривень податків і зборів.