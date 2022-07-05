До Конституції України планують внести зміни: про що йдеться

Національна рада з відновлення України від наслідків війни оприлюднила плани щодо відновлення України як у воєнний, так і післявоєнний період. План передбачає внесення змін як до поточного законодавства, так і до Конституції України протягом 2022-2026 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представниці Верховної ради в КСУ Ольги Совгирі в Telegram.

"В сфері конституційної юстиції першочерговим завданням відзначено вирішення питання щодо добору суддів Конституційного суду України", - написала вона. Але на цьому заходи з реформи регулювання діяльності Конституційного суду не закінчуються, зазначила депутат. В короткостроковій перспективі передбачається запровадити додатковий перехідний період для втрати чинності законами, які визнаються Конституційним судом як неконституційні в умовах воєнного стану - протягом трьох місяців після завершення воєнного стану. В середньостроковій і довгостроковій перспективі передбачається: - доопрацювання процедури притягнення суддів Конституційного суду до дисциплінарної відповідальності;

- удосконалення процедури діяльності Конституційного суду, порядку розгляду ним справ конституційного провадження;

- підвищення ефективності моніторингу дотримання суддями Конституційного суду антикорупційного законодавства.