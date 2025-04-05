Конституция Пилипа Орлика: как в Украине создавали одну из первых европейских демократий

Первую Конституцию Украины приняли 315 лет назад. Она стала не просто документом эпохи казачества - это свидетельство политической зрелости украинского общества, попытка создания правового государства с демократическими принципами.
РБК-Украина рассказывает о том, как появилась первая Конституция Украины, ее значение и роль в истории нашей страны.
5 апреля 1710 года в городе Бендеры (историческая Тягина, ныне территория Молдовы) на казацкой раде был принят исторический документ - "Пакты и Конституции законов и вольностей Войска Запорожского". Этот договор между новоизбранным гетманом Пилиппом Орликом и казацкой старшиной заложил основы украинского конституционализма и стал одним из первых в Европе примеров общественного договора.
В мировом контексте она занимает почетное место среди первых конституций новейшего времени, как яркий пример украинского вклада в европейскую традицию парламентаризма и прав человека.
После поражения в битве под Полтавой в 1709 году и смерти Ивана Мазепы, казацкая старшина избрала новым гетманом Пилипа Орлика. Его избрание состоялось в условиях изгнания, на территории Османской империи. Именно тогда, как составляющая выборов, был принят договор, получивший название "Конституция Пилипа Орлика". Он очерчивал будущее устройство государства, ограничивал власть гетмана и основывал систему сдержек и противовесов.
Конституция состоит из преамбулы и 16 статей. Она была написана на староукраинском и латыни, заверена подписями Пилипа Орлика и кошевого атамана Костя Гордиенко, а также утверждена шведским королем Карлом XII, который выступил протектором новообразованного украинского государства.
Документ определял, что:
Юрисдикцию осуществлял Генеральный суд. Конституция предусматривала:
Документ впервые в Европе провозгласил идеи:
Украинский историк Владимир Замлинский писал, что французские просветители еще даже не решались на разработку тех гражданских идей, которые были заложены в ней. Другие исследователи, как Наталья Яковенко, видят в Конституции продолжение традиции договорного правления Речи Посполитой, но признают ее уникальность для украинской политической культуры.
Конституция Пилипа Орлика не вступила в полную силу из-за сложной международной ситуации. Однако ее принципы частично действовали на Правобережной Украине во время военных походов Орлика 1711-1713 годов, а также среди Войска Запорожского Низового в Олешковской Сечи до 1733 года.
В течение длительного времени документ был известен только по сокращенным копиям. В 2008 году в Российском государственном архиве древних актов украинские ученые обнаружили оригинал текста на староукраинском языке и подтверждающий диплом Карла XII.
В 2010 году, к 300-летию Конституции, в городе Бендеры был открыт памятник этому историческому документу.
При подготовке материала использованы следующие источники: сайт Верховной Рады Украины, Украинского института национальной памяти, Wikipedia.org.
Ранее РБК-Украина рассказывало об интересных и менее известных аспектах Конституции Пилипа Орлика. Мы писали об историческом контексте создания документа, его структуре, основных положениях относительно прав и свобод, а также значении для украинской государственности и международных отношений того времени.
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