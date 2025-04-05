Конституция Пилипа Орлика: как в Украине создавали одну из первых европейских демократий

5 апреля 1710 года в городе Бендеры (историческая Тягина, ныне территория Молдовы) на казацкой раде был принят исторический документ - "Пакты и Конституции законов и вольностей Войска Запорожского". Этот договор между новоизбранным гетманом Пилиппом Орликом и казацкой старшиной заложил основы украинского конституционализма и стал одним из первых в Европе примеров общественного договора.

В мировом контексте она занимает почетное место среди первых конституций новейшего времени, как яркий пример украинского вклада в европейскую традицию парламентаризма и прав человека.

Политический контекст

После поражения в битве под Полтавой в 1709 году и смерти Ивана Мазепы, казацкая старшина избрала новым гетманом Пилипа Орлика. Его избрание состоялось в условиях изгнания, на территории Османской империи. Именно тогда, как составляющая выборов, был принят договор, получивший название "Конституция Пилипа Орлика". Он очерчивал будущее устройство государства, ограничивал власть гетмана и основывал систему сдержек и противовесов.

Структура документа

Конституция состоит из преамбулы и 16 статей. Она была написана на староукраинском и латыни, заверена подписями Пилипа Орлика и кошевого атамана Костя Гордиенко, а также утверждена шведским королем Карлом XII, который выступил протектором новообразованного украинского государства.

Законодательная и исполнительная власть

Документ определял, что:

Законодательная власть принадлежит Генеральной Раде - прототипу парламента, в который входили представители казацкой старшины, полковники, сотники, делегаты от Сечи и городов. Генеральная Рада должна была работать сессионно - трижды в год: на Рождество, Пасху и Покров. Она решала вопросы безопасности, внутренней политики, контроля за деятельностью гетмана и избрания генеральной старшины.

Исполнительная власть оставалась в руках гетмана, однако была существенно ограничена. Филипп Орлик не имел права единолично распоряжаться финансами, землями, проводить кадровые назначения или вести внешнюю политику. Для обеспечения его деятельности предусматривались ранговые имения только на время выполнения обязанностей.

Юридическая система и права граждан

Юрисдикцию осуществлял Генеральный суд. Конституция предусматривала:

равенство всех сословий перед законом;

ограничение злоупотреблений власти;

защиту прав церкви, граждан и воинов;

запрет на преследование за веру.

Документ впервые в Европе провозгласил идеи:

естественного права народа на свободу и самоопределение;

договорного характера власти;

распределения функций между ветвями власти.

Украинский историк Владимир Замлинский писал, что французские просветители еще даже не решались на разработку тех гражданских идей, которые были заложены в ней. Другие исследователи, как Наталья Яковенко, видят в Конституции продолжение традиции договорного правления Речи Посполитой, но признают ее уникальность для украинской политической культуры.

Судьба документа и современное признание

Конституция Пилипа Орлика не вступила в полную силу из-за сложной международной ситуации. Однако ее принципы частично действовали на Правобережной Украине во время военных походов Орлика 1711-1713 годов, а также среди Войска Запорожского Низового в Олешковской Сечи до 1733 года.

В течение длительного времени документ был известен только по сокращенным копиям. В 2008 году в Российском государственном архиве древних актов украинские ученые обнаружили оригинал текста на староукраинском языке и подтверждающий диплом Карла XII.

В 2010 году, к 300-летию Конституции, в городе Бендеры был открыт памятник этому историческому документу.

При подготовке материала использованы следующие источники: сайт Верховной Рады Украины, Украинского института национальной памяти, Wikipedia.org.