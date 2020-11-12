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Конституційний суд звинуватив НАЗК в самоусуненні від виконання своїх повноважень

Автор: Роман Тверденко

У Конституційному суді звинуватили Національне агентство з запобігання корупції (НАЗК) в самоусуненні від виконання власних обов'язків. Цим НАПК порушує антикорупційне законодавство.

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Про це сказано в заяві Конституційного суду України.

В КСУ відзначили, що НАЗК систематично прикриваються рішенням Конституційного суду від 27 жовтня, із-за чого постійно порушують антикорупційне законодавство і самоусуваються від виконання повноважень.

"Нерозуміння рішення суду або його усвідомлене помилкове трактування в результаті призводить до негативних наслідків в цілому. Тому наголошуємо, що КСУ з клопотанням учасника конституційного провадження може роз'яснити порядок виконання рішення суду. Право на таке клопотання мають суб'єкт подання, президент і глава парламенту", - відзначили в суді.

Раніше в НАЗК заявили, що рішення Конституційного суду України істотно ускладнило процес аналізу фінансових звітів політичних партій. Національне агентство з запобігання корупції не може повноцінно верифікувати інформацію в звітах.

Як повідомляло РБК-Україна, 27 жовтня КСУ визнав неконституційною кримінальну відповідальність за недостовірне декларування. Таким рішенням були заблоковані більше 100 кримінальних справ за цією статтею.

Таке рішення КСУ президент Володимир Зеленський назвав загрозою нацбезпеці. Він вніс у Верховну раду законопроект, яким пропонується припинити повноваження всіх суддів КСУ.

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