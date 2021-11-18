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Консенсусу щодо надання Україні європейської перспективи немає, - представник Єврокомісії

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Четвер 18 листопада 2021 16:25
Консенсусу щодо надання Україні європейської перспективи немає, - представник Єврокомісії Фото: керівник групи підтримки України в Єврокомісії Катаріна Матернова (facebook.com/Zubko Hennadiy)
Автор: Валерія Поліщук

Європейський союз перебуває не в тому стані, щоб бути готовою до наступного кроку у відносинах з Україною. У зв'язку з цим консенсусу щодо надання Україні європейської перспективи немає.

Про це заявила керівник групи підтримки України в Єврокомісії, заступник гендиректора Генерального директорату Єврокомісії з політики добросусідства і переговорів з розширення Катаріна Матернова, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Коли ми говоримо з Україною, ми говоримо як партнери. Зараз - і ми досить відкрито говоримо про це - Європа не в тому стані, щоб бути готовою до наступного кроку. Консенсусу з цього приводу немає. Але я особисто вірю в те, що в України є європейська перспектива", - заявила вона.

За її словами, що зараз очікується, коли відкриється вікно можливостей для повної європейської перспективи, важливо гарантувати, що в економічній і регуляторній сферах через контакти між людьми і так далі ми зробимо інтеграцію більш міцною, надійною і сильною.

В той самий час, представник Єврокомісії заявила, що не погоджується з думкою про те, що керівництво України саботує європейську інтеграцію країни.

"Коли новий президент прийшов до влади, цілком очевидно, що був період, коли він розбирався в справах. Відносини з ЄС - це величезний, складний комплекс, включаючи Угоду про асоціацію, яка є надзвичайно складним договором. Двосторонні відносини не зводяться до того, що є просто один діалог одного лідера з іншим, а потім за цим все йде. Це дуже багатогранні відносини, сектор за сектором, взаємодія і ангажемент. Я рішуче не погоджуся з думкою, що є саботаж інтеграції України з ЄС", - заявила Матернова.

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