У Конотопі міський голова заборонив діяльність УПЦ МП

Міський голова Конотопа Артем Семеніхін підписав розпорядження про заборону діяльності Української православної церкви Московського патріархату на території громади.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис мера у Facebook.
Семеніхін вирішив заборонити діяльність УПЦ МП через "загрозу національній безпеці України". Міський голова вважає, що його рішення сприятиме консолідації громади та припинить пропаганду РФ у місті.
"Між ворогом і його агентом немає різниці. А у випадку моспархату це є два в одному. Тому я прийняв рішення заборонити на території мого міста діяльність цієї аґентурної мережі ФСБ", – написав він.
Нагадаємо, що частина духовенства УПЦ МП закликала до проведення церковного трибуналу проти патріарха Кирила.
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