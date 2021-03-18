Конопляне хутро і їжа з конопель, будматеріали та ліки з канабісу - що може виробляти Киргизстан, щоб вибратися з убогості

Киргизстан за прикладом України може налагодити виробництва товарів і харчових продуктів з конопель. Про це сказав провідний фахівець в галузі вирощування виробничих конопель в Україні, глава Української конопляної асоціації Олександр Чижов на минулій в столиці Киргизстану Міжнародної конференції: «Чи переможе Киргизстан бідність за допомогою технічної, медичної та рекреаційної конопель? Чи можна трансформувати самосвідомість цілої нації?».
Захід був організовано Всесвітньою лігою «Розум поза наркотику» і її Президентом - всесвітньо відомим лікарем-наркологом професором Женішбеком Назаралієвим. Доктор, що вилікував понад 18 000 залежних людей з усього світу відзначає, що більша частина з них страждали від алкоголізму і тільки 5 з них звернулися до нього із залежністю від марихуани.
«Впровадження марихуани допоможе уникнути алкоголізації всього народу. Тому що наш народ спивається. Ідея виробництва канабісу у всіх його проявах трансформує свідомість номада », - заявив Назаралієв, додавши, що легалізація канабісу «допоможе впоратися з повальною бідністю, дасть моду, туризм, новий рух в культурі», а також поверне «колишній національний дух, гордість і совість».
Свою зацікавленість у співпраці з професором Назаралієвим, також висловили майже всі учасники конференції серед яких:
За підсумками конференції було сформульовано і направлено пропозицію для керівництва країни й особисто Президента КР Садира Жапарова. Фахівці пропонують відродити коноплярства в Киргизстані для розв'язання проблеми бідності, декриміналізувати канабіс в медичних і рекреаційних цілях, а також знизити залежність від імпорту продовольства і текстилю шляхом впровадження конопель в легку і харчову промисловість.