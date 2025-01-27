Конкурс на управление ТРЦ Gulliver продолжится: АРМА дисквалифицировала победителя аукциона

Отмечается, что ранее предложение участника было признано платформой Prozorro наиболее экономически выгодным. В то же время указанное ценовое предложение по вознаграждению за управление активом признано аномально низким.

Также АРМА установила, что директор ООО "БК "Миллениум" в период, за который представлены подтверждающие документы с целью выполнения требований тендерной документации, одновременно находился на государственной службе и осуществлял коммерческую деятельность от имени этого предприятия. Это является прямым нарушением закона о предотвращении коррупции.

Вместе с тем, по информации политического консультанта Олега Постернака, ТРЦ может попасть в управление соратника бывшего президента Петра Порошенко, а именно к Александру Грановскому. Последний, как известно, имеет тесные связи с совладельцем ТРЦ Sky Mall Андреем Адамовским.

"Грановский мог обратиться к Адамовскому, чья компания "Алакор Сити" владеет торговым центром Art Mall. Эта компания уже участвовала конкурсе на управление "Гулливером" и заняла третье место. Также сообщают, что параллельно соратники Порошенко искали "выход" на руководство АРМА и таки нашли его через заместителя главы агентства. Возможно, для уменьшения подозрений компания из орбиты друзей Порошенко заняла сначала третье место в конкурсе, но сейчас заметна грязная кампания против участников, занявших первое и второе места. Очевидно, что как только их устранят, победителем станет "незапятнанная" третья компания, и "Гулливер" может перейти под контроль Порошенко и его окружения", - сообщил эксперт.

Напомним, Шевченковский райсуд Киева 3 июня 2024 года передал имущество киевского "Гулливера" бизнесмена Виктора Полищука в управление Нацагентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

АРМА провело публичный аукцион на платформе Prozorro для отбора управляющего ТРЦ Gulliver в Киеве. Победителем стало БК "Миллениум", которое предложило самые выгодные условия для государства - самое низкое вознаграждение за управление в размере 0,15%.

Второе место занял консорциум "Управляющая компания "Эспланада" - 0,35%. Третье место - ООО "Алакор Сити" с 0,49%.

Hromadske обнаружило, что победитель аукциона на управляющего ТРЦ Gulliver ООО "БК "Миллениум" имеет связь с его экс-владельцем Виктором Полищуком. После этого АРМА начало проверять участников конкурса на управляющего одного из крупнейшего в Киеве ТРЦ "Гулливер" на соответствие квалификационным требованиям.