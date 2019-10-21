Конкурс УРП: інвестори очікують політичних гарантій від України

У Верховній раді під час круглого столу обговорили перспективи нарощування видобутку власного газу завдяки угодам про розподіл продукції (природний газ). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ЗМІ.

В експертному обговоренні взяли участь народні депутати, заступники міністрів енергетики та захисту навколишнього середовища і фінансів, представники Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) та Українсько-американської ділової ради (USUBC), а також Асоціація газодобувних компаній України.

Як зазначив Михайло Даценко (USUBC), ділові кола та міжнародне співтовариство оцінюють конкурс УРП на 9 ділянок на суші, як конкурентний і прозорий. Про це свідчать результати конкурсу і рівень залучених інвесторів.

У той же час експерт відзначив, що будь-які судові тяжби навколо результатів конкурсу на 9 ділянок будуть мати негативні наслідки для репутації України і відлякають вже існуючих і потенційних інвесторів.

"Компанії, експерти, представники посольств сказали – це просто чудово, що в Україні нарешті починається нормальний процес, коли всі задоволені результатами і ніхто нічого не заперечує. І тільки ми з'їздили в Вашингтон, і я знову приїхав сюди і дізнався, що був суд. На жаль, в Україні є репутація серед інвесторів, що можуть бути судові процеси", - зазначив він, коментуючи питання судового позову компанії "Укрнафтобуріння" (бенефіціари І.Коломойський, В.Хомутиннік) до Кабінету міністрів України та Міністерства енергетики.

Нагадаємо, 3 жовтня 2019 року Окружний адміністративний суд м.Києва виніс рішення на користь Приватного акціонерного товариства "ДК "Укрнафтобуріння", яким скасував результати конкурсу на укладення угоди про розподіл продукції на Зіньківську площу.

Підставою для скасування результатів конкурсу стало скасування судом положення конкурсних умов, що дозволяє брати участь у конкурсі компаніям, спеціально створеним для проекту (SPE), при наявності гарантії материнської компанії.

Як зазначили на круглому столі експерти, у проведених конкурсах УРП на 9 ділянок більшість учасників були саме SPE. Серед переможців конкурсів також значна частина компаній є SPE (Західнадрасервис - ТОВ ВЕЛЛ КО, Sigma Bleyzer і Aspect Energy - Ukrainian Energy LLC, Vermilion Ukraine Exploration B. V., ТОВ ГеоАльянс Партнерство - Geo Alliance Partnership B. V., а також ДТЕК в особі Oil&Gas Overseas Trading B. V. і Нафтогазексплуатація). Ретроспективно в усіх проведених в Україні конкурсах на укладення УРП також брали участь в основному SPE, включаючи такі міжнародні компанії, як Shell, Exxon Mobil, Nafta.

Андрій Жупанін, народний депутат України, голова підкомітету з питань газової, газотранспортної галузі і політики газопостачання комітету Верховної ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг зазначив ризик фактори, пов'язані з судовими процесами навколо конкурсу УРП.

"Стабільність, відсутність якихось таких речей... оскаржень певних угод результатів конкурсів. Відповідно, коли інвестор бачить, що він не може розраховувати на справедливий судовий розгляд або є ризики. Дійсно не завжди можуть розраховувати на об'єктивний судовий розгляд. І саме реформа судової системи, правоохоронної системи в комплексі – це реформи, які потрібні Україні для того, щоб підвищити рівень довіри", - підкреслив Жупанін.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що конкурс з УРП під загрозою зриву через можливі судові процеси. Експерти відзначали, що величезна територія України буде заморожена на час судів і недоступна для освоєння з метою видобування природного газу. Цілі щодо нарощування видобутку газу будуть досягнуті.