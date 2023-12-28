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Конкурс на должность главы НАПК: эксперт назвал главного фаворита

Фото: в пятницу будет обнародован перечень кандидатов, допущенных к участию в конкурсе на должность главы НАПК (
Автор: Сергей Новиков

В пятницу, 29 декабря, будет обнародован перечень кандидатов, допущенных к участию в конкурсе на должность главы Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК). Комиссия получила документы от 64 кандидатов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook конкурсной комиссии.

Сегодня комиссия рассмотрела вопрос о принятии решения о допущении или недопущении кандидатов к участию в конкурсе на основании поданных документов.

 

По словам политолога Андрея Смолия, среди 64 кандидатов фаворитом есть действующий руководитель департамента антикоррупционной политики НАПК, кандидат юридических наук и бывший эксперт Центра политико-правовых реформ Дмитрий Калмыков.

По словам эксперта, Калмыков плотно работал вместе с Артемом Сытником, который возглавлял НАБУ после его создания, а сейчас является заместителем главы НАПК.

"Артем Сытник поддерживает Дмитрия Калмыкова в должности главы НАПК. И главное - человек имеет поддержку среди наших европейских и американских партнеров. Поэтому будем следить за ситуацией. Буду информировать, ведь сейчас от антикоррупционных действий будет зависеть наше дальнейшее движение в ЕС", - считает политолог.

ЧТо известно о Дмитрии Калмыкове

Дмитрий Калмыков имеет высшее юридическое (2007 год) и высшее экономическое образование (2010 год), является кандидатом юридических наук и имеет ученое звание старшего научного сотрудника.

С 2010 по 2014 годы занимался преподавательской и научно-исследовательской деятельностью в сфере формирования и реализации уголовной политики Украины. Имеет более 60 учебных, научных, научно-практических и других работ.

С 2014 по 2020 год работал экспертом по уголовной юстиции и противодействию коррупции в Центре политико-правовых реформ, где, в частности, занимался анализом формирования и реализации уголовной и антикоррупционной политики Украины, антикоррупционной экспертизой проектов нормативно-правовых актов, постоянным мониторингом деятельности НАПК, САП, АРМА и ВАКС.

С 2020 года до сих пор Дмитрий Калмыков работает в НАПК. Как руководитель Департамента антикоррупционной политики он ответственен прежде всего за разработку проектов Антикоррупционной стратегии на 2021-2025 годы, Государственной антикоррупционной программы на 2023-2025 годы, координацию, мониторинг и оценку их реализации, разработку и надлежащее функционирование. по усовершенствованию антикоррупционного, уголовного, административно деликтного и другого законодательства в сфере предотвращения и противодействия коррупции.

Напомним, действующий глава НАПК Александр Новиков в должности с 15 января 2020 года. Согласно закону Украины "О предотвращении коррупции", глава НАПК назначается сроком на 4 года и не может занимать эту должность дважды подряд.

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