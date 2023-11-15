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Конкуренция между США и Китаем не должна перерасти в конфликт, - Байден

Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Американский президент Джо Байден во время встречи с китайским лидером Си Цзиньпинем заявил, что конкуренция между их странами не должна перерасти в конфликт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента США.

"Мы должны обеспечить, чтобы конкуренция не переросла в конфликт. И мы также должны руководить ею ответственно... Это то, чего хотят Соединенные Штаты и что мы намерены делать... Я также верю, что это то, чего хочет мир для нас обоих...", - заявил Байден.

Он также заявил, что они с китайским лидером несут ответственность перед своими народами и миром за работу вместе, когда это в их интересах.

"Критические глобальные вызовы, с которыми мы сталкиваемся, от изменения климата до борьбы с наркотиками и искусственного интеллекта, требуют наших общих усилий", - подчеркнул Байден.

Встреча лидеров США и Китая

Напомним, Байден и Си Цзиньпин встретились на американской территории впервые за шесть лет. В последний раз китайский лидер посещал Штаты, когда президентом был Дональд Трамп.

Байден и Си Цзиньпин, как ожидается, поднимут глобальные вопросы, а именно: конфликт на Ближнем Востоке, вторжение России в Украину, связь КНДР с РФ, Тайвань, права человека, искусственный интеллект, а также торгово-экономические отношения.

Сам Байден ранее заявлял, что его целью на переговорах будет улучшение отношений с Китаем на фоне напряженности в отношениях, связанных, в частности, с вопросом Тайваня.

Детальнее об ожиданиях от переговоров между лидером Китая и США читайте в материале РБК-Украина "Встреча Байдена и Си Цзиньпина: чего ждать от саммита в Сан-Франциско".

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Соединенные Штаты АмерикиДжозеф БайденКитайСи Цзиньпинь