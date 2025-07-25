Конкуренция на логистическом рынке: почему Украине нужна реальная альтернатива

На первый взгляд, украинский рынок почтовой логистики выглядит развитым: множество точек выдачи, быстрая доставка, цифровые сервисы. Но за фасадом скорости — одна важная проблема: отсутствие выбора.

По данным НКРСИ за I квартал 2025 года, один игрок контролирует 75% рынка доходов и 64% объема почтовых отправлений. Это уровень концентрации, который в ЕС и США считается критическим с точки зрения конкуренции. В Польше, Германии, Франции рынок разделен между 3-5 игроками, что создает здоровую конкуренцию, заставляет компании развивать сервисы, а не диктовать правила.

В Украине ситуация иная. За лидером с долей 75% идет государственная Укрпочта с 16%, а третьим игроком является Meest Почта с долей 5%. Это существенный разрыв, который влияет на всех — от малого продавца на маркетплейсе до крупного ритейла.

Меньше выбора, больше зависимостей

Для украинского почтово-логистического рынка такое доминирование создает ряд рисков.

Отсутствие опций. Без реальной альтернативы бизнесы — бренды, ритейлеры, маркетплейсы — не могут контролировать доставку непосредственно к покупателю. Безальтернативность на финальных стадиях означает дополнительные сложности: в удовлетворении потребностей клиентов, сохранении их лояльности и привлечении новой аудитории.

Риск злоупотреблений. Большая доля рынка означает большое количество клиентов - когда такую ситуацию создает один игрок, возникает риск злоупотребления рыночным положением. Условия сотрудничества - тарифы, компенсации и другие важные условия сотрудничества — могут фактически диктоваться, а партнеры — не иметь возможности вести переговоры — потому что банально нет опции "уйти к другому". Это актуальная проблема даже для Европы, где за уровнем конкуренции придирчиво следят. Например, в 2023 году Еврокомиссия обновила свои подходы, подчеркнув, что крупные компании могут диктовать условия рынка и злоупотреблять своим положением, поэтому такие действия должны тщательно отслеживаться.

Дополнительные расходы. Любому бизнесу нужна диверсификация, особенно в сфере логистики. Когда альтернативы нет, крупные е-commerce и ритейл-игроки вынуждены вкладывать ресурсы в параллельную логистику (склады, дропы, PUDO) — только для того, чтобы иметь хоть минимальное пространство для маневра. Это уменьшает прибыль и тормозит рост.

Критическим становится момент, когда у партнера возникают технические, экономические или регуляторные проблемы. В такой ситуации тысячи бизнесов оказываются почти в тупике, потому что банально не на кого перенаправить трафик.

Зависимость от финансовых сервисов. Еще одна особенность украинского почтово-логистического рынка заключается в том, что вместе с логистической инфраструктурой лидер рынка контролирует значительную долю платежного трафика е-commerce через финансовую компанию из собственного холдинга.

Для тысяч украинских онлайн-продавцов типичной опцией для наложенного платежа является одна компания. В 2023-2024 годах она обрабатывала более 110 млн транзакций ежегодно на сумму более 80 млрд грн. Такая концентрация одновременно и логистики, и платежей в одной системе ограничивает независимость маркетплейсов и продавцов, создавая для них дополнительную уязвимость в случае сбоев, изменений политики или комиссий.

Путь к диверсификации

Для нас в Meest ПОЧТА предложение альтернативы на рынке — это стратегическое направление. Именно поэтому в последнее время мы делаем особый акцент на масштабных партнерствах с украинскими лидерами в сфере е-commerce и ритейла — чтобы предложить больше опций как бизнесам, так и потребителям.

Основные направления:

Партнерская сеть выдачи : более 5000 точек в кофейнях, АЗС, магазинах, без необходимости строить сложную инфраструктуру.

: более 5000 точек в кофейнях, АЗС, магазинах, без необходимости строить сложную инфраструктуру. Кооперация с лидерами рынка : ROZETKA, Эпицентр, Сильпо, OKKO — логистические сервисы Meest интегрируются непосредственно в офлайн- и онлайн-пространство партнеров.

: ROZETKA, Эпицентр, Сильпо, OKKO — логистические сервисы Meest интегрируются непосредственно в офлайн- и онлайн-пространство партнеров. Специальные тарифы для малого бизнеса : например, на Prom.ua — тариф без дополнительных комиссий за наложенный платеж, удобная интеграция, поддержка продавцов.

: например, на Prom.ua — тариф без дополнительных комиссий за наложенный платеж, удобная интеграция, поддержка продавцов. Инфраструктура для масштабирования: Meest активно инвестирует в расширение PUDO-модели, дропшип-интеграции, а также API-инструменты для маркетплейсов.

Наша модель — это инфраструктура с человеческим лицом. Она гибкая, недорогая и удобная. И главное — она уже работает. Рынок нуждается в конкуренции. Бизнес — в альтернативах. Украинцы — в выборе. Именно поэтому мы в Meest ежедневно строим другую почту. Альтернативную. Свободную. С украинским сердцем.

Почему это важно для рынка

Украинская логистика не может быть построена вокруг одного игрока.

Конкуренция — это не только о выборе. Это об устойчивости системы, ценовой справедливости и стимуле к инновациям.

Чем больше бизнесов поддерживают альтернативу, тем быстрее украинский почтовый рынок станет похожим на европейский — открытый, эффективный и честный.