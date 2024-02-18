Конкурент Трампа на выборах высказалась о военной помощи Украине

По словам Гейли, как только российский диктатор Владимир Путин сможет захватить Украину, следующими жертвами его агрессии будут Польша и страны Балтии, которые являются членами НАТО.

"И если это произойдет, то это страны НАТО. Это немедленно втягивает Америку в войну. Именно этого мы пытаемся избежать. И именно поэтому этот пакет помощи (Украине - ред.) так важен", - сказала она.

Поэтому, по словам кандидата в президенты от Республиканской партии, США должны предоставить Украине все необходимое для отражения агрессии РФ.

"Украина не просит войска, она просто просит технику и боеприпасы для победы в этой войне. У них есть большая боевая сила. Нам нужно дать им то, что им нужно, чтобы они могли победить, а мы смогли предотвратить отправку наших военных на войну", - подчеркнула Гейли.

Ники Гейли - главная конкурентка экс-президента США Дональда Трампа за право выдвигаться на выборах президента от Республиканской партии. То, кто будет представлять республиканцев на выборах, решается на внутрипартийном голосовании.

Выборы в США

Выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. Действующий президент Джо Байден будет баллотироваться на второй срок.

В то же время, за право выдвигаться от Республиканской партии сейчас борются Трамп и Гейли. Трамп в своих предвыборных речах не раз заявлял, что якобы способен закончить войну РФ против Украины за 24 часа после избрания президентом, но не мог объяснить каким образом.

Кроме того, на днях Трамп предложил, чтобы США оказывали Украине военную помощь в кредит.

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