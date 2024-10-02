Без конкурентов. Непопулярные вакансии в Украине: каких специалистов найти сложнее всего
Из-за нехватки кадров на рынке труда Украины наблюдается ситуация, когда предложений работы значительно больше, чем соискателей. В одной из отраслей на вакансии такой низкий спрос, что конкурировать приходится не претендентам, а работодателям.
Подробнее о том, каких специалистов тяжело найти и на какие вакансии наименьшая конкуренция, – в материале РБК-Украина.
Содержание:
- Где не хватает работников
- Вакансии с наименьшим спросом
- В какой отрасли работодатели конкурируют за специалистов
Где не хватает работников
На украинском рынке труда сохраняется тенденция дефицита кадров вследствие полномасштабной войны. Из-за миграции населения и мобилизации не хватает как квалифицированных специалистов, так и представителей рабочих профессий.
На запрос РБК-Украина в Государственной службе занятости (ГСЗ) сообщили, что на сегодня дефицит кадров наблюдается в перерабатывающей промышленности, во временном размещении и организации питания, строительстве и здравоохранении.
В ряде отраслей вакансии долго остаются "открытыми" из-за низкого спроса среди кандидатов.
Согласно данным статистики ГСЗ на сентябрь 2024, количество предложений работы было иногда даже вдвое большим численности соискателей по таким видам экономической деятельности:
- Перерабатывающая промышленность (вакансий – 10751, соискателей – 9132);
- Образование, в частности дошкольное и общее среднее (вакансий – 9013, соискателей – 5348);
- Транспорт, в том числе грузовой, пассажирский, железнодорожный, автомобильный (вакансий – 2664, соискателей – 1454);
- Строительство (вакансий – 1565, соискателей – 1383);
- Деятельность ресторанов, предоставление услуг мобильного питания (вакансий – 1505, соискателей – 1167);
- Производство одежды (вакансий – 1061, соискателей – 566);
- Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (вакансий – 908, соискателей – 371);
- Производство мебели (вакансий – 572, соискателей – 233).
Вакансии с наименьшим спросом
По информации портала поиска работы Work.ua, работодателям крайне тяжело находить кандидатов на рабочие специальности, специалистов из сферы строительства и транспорта, а также медиков.
В прошлом месяце меньше всего соискателей отзывалось на вакансии портала в "Гостинично-ресторанном бизнесе, туризме". Эта категория с наибольшим количеством предложений работы попала в список сфер с самой низкой конкуренцией.
Работодатели ищут администраторов ресторана, гостиницы, поваров, пекарей, сушистов, горничных, официантов.
Вакансии из категории "Гостинично-ресторанный бизнес" (скриншот Work.ua)
В какой отрасли работодатели конкурируют за специалистов
В топе сфер с наименьшим спросом среди соискателей – "Транспорт, автобизнес". Как отмечают на Work.ua, в этой категории наблюдается рост заработной платы, вероятно, таким образом работодатели соревнуются за работников.
К примеру, в сентябре на портале насчитывалось 4480 вакансий "водитель" со средней зарплатой 27,5 тыс. грн. За месяц она выросла на 500 грн (в августе – 27 тыс. грн), а всего за год – на 22%.
Вакансии из категории "Транспорт, автобизнес" (скриншот Work.ua)
Отметим, в категории "Транспорт, автобизнес" размещают предложения работы для водителей такси, грузовиков, водителей на международные перевозки, водителей пассажирского транспорта, экспедиторов, диспетчеров и т.д.
При подготовке материала использовались: ответ Государственной службы занятости на запрос РБК-Украина, статистическая информация ГСЗ, данные портала поиска работы Work.ua.