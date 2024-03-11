Конкурент ChatGPT. Маск анонсировал открытие чат-бота xAI Grok

"На этой неделе xAI откроет исходный код Grok", - написал Маск в Twitter (X).

Этот шаг может предоставить общественности свободный доступ для экспериментов с кодом, лежащим в основе технологии, и объединить xAI с такими фирмами, как Meta и открыть новую вкладку французского стартапа Mistral, обе из которых имеют модели искусственного интеллекта с открытым исходным кодом.

"Google также выпустил модель искусственного интеллекта под названием Gemma, которую сторонние разработчики потенциально могут модифицировать в соответствии со своими потребностями", - пишет Reuters.

Как добавляет издание, технологические инвесторы,обсуждают вопрос открытого исходного кода в области ИИ с тех пор, как Маск подал иск против производителя ChatGPT.

Хотя технологии с открытым исходным кодом могут помочь ускорить инновации, некоторые эксперты предупреждают, что модели искусственного интеллекта с открытым исходным кодом могут быть использованы террористами для создания химического оружия или даже для развития сознательного сверхразума, находящегося вне человеческого контроля.

На британском саммите по безопасности ИИ в прошлом году Маск заявил, что хочет создать "стороннего арбитра", который мог бы контролировать фирмы, разрабатывающие ИИ, и бить тревогу, если у них возникнут опасения.

В поисках альтернативы OpenAI и Google Маск в прошлом году запустил xAI, чтобы создать, по его словам, "максимально ищущий истину ИИ". В декабре стартап запустил Grok для подписчиков Premium+ X (Twitter).