Конклав приближается: все кардиналы прибыли в Рим на выборы нового Папы

Выбирать нового Папу будут 133 кардинала, и они уже находятся в Риме. Сегодня почти все они приняли участие в общем собрании кардиналов в рамках приготовления к избранию нового понтифика, которое состоялось в зале синодальных заседаний в Ватикане.

Обсуждение вопросов веры и будущего Папы

Во время собрания кардиналы обсудили черты, которыми должен отличаться будущий Папа. Они ожидают пастыря, близкого к людям, который будет заботиться о сопричастии, сплачивая всех вокруг Христа в период, когда мировой порядок находится в кризисе.

Также кардиналы говорили о призвании, о семье и воспитании детей, вызовах передачи веры, заботе о творении, войнах и раздробленности в мире и многих других темах.

Запланировано еще одно собрание кардиналов в понедельник вечером и во вторник утром.

Подготовка к конклаву

Тем временем завершается подготовка к проведению конклава. Состоялась жеребьевка комнат в "Доме святой Марты", где будут жить кардиналы. Для расселения используют также помещения расположенного рядом старого одноименного гостиничного комплекса. Заселение кардиналов начнется во вторник после полудня.

Уже практически завершены приготовления Сикстинской часовни, где будут избирать нового Папу. Журналисты не смогут попасть в часовню, которая уже взята под охрану.

Кардиналы, если желают, могут добираться с места жительства в часовню пешком, но по четко определенному защищенному маршруту. Периметр передвижения кардиналов будет опечатан. Кардиналов просят оставлять мобильные устройства в доме. В то же время в Сикстинской часовне связь будет отсутствовать.

Все кардиналы получили буклеты с официальными биографиями кардиналов, которые опубликованы на сайте Святого Престола.