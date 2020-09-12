Конгресмени США просять Україну пропустити в Умань близько 2 тисяч хасидів

Фото: хасиди в Умані (РБК-Україна)

У Сполучених Штатах Америки 26 конгресменів-республіканців виступили на підтримку хасидів, які хочуть потрапити на святкування Рош га-Шана в Умань. Конгресмени підписали лист з проханням до держсекретаря Майка Помпео закликати Україну пропустити паломників в країну.

Про це повідомляє "Голос Америки".

Конгресмени закликають Україну зробити "обмежений релігійний виняток" для близько 2 тисяч американських хасидів, обіцяючи, що вони поважатимуть українські протиепідемічні вимоги. Зокрема, хасиди згодні "перебувати окремо від місцевого населення".

Автор листа конгресмен Джеф Данкен наголосив, що у час невизначеності на фоні пандемії коронавірусу уряди країн повинні дозволяти максимальну гнучкість для виконання релігійних обрядів.

"Я маю глибоку повагу до всіх віросповідань і вірю, що Україна розробила свої обмеження на подорожі із добрими намірами. Але я також вірю, що вони мають знайти нестандартні шляхи та піти назустріч паломникам із дотриманням вимог безпеки та здорового глузду", - заявив він.

Нагадаємо, наприкінці серпня Україна закрила свій державний кордон для іноземців через погіршення ситуації з коронавірусом. Як пояснював президент України Володимир Зеленський, державі довелося ввести ці обмеження, зокрема, через хасидів-паломників.

Додамо, в Умані коронавірус підтвердили у майже 10 хасидів, які прибули в місто для святкування Рош га-Шана.