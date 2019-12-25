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Конгресмени США знайшли спосіб послабити позиції Росії в Середземномор'ї

Новини » Політика     25.12.2019 - 21:23
Конгресмени США знайшли спосіб послабити позиції Росії в Середземномор'ї
Фото: Конгрес США (maxpixel.net)

США мають намір стримувати активність РФ і Туреччини в Середземному морі за допомогою зміцнення зв'язків з Ізраїлем, Грецією і Кіпром

Конгресмени США мають намір стримувати активність Росії і Туреччини в Середземному морі за допомогою зміцнення зв'язків з Ізраїлем, Грецією і Кіпром. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на американське видання The Hill.

Видання пише, що комплекс таких заходів включений до прийнятого минулого тижня акту про фінансування ряду державних установ до 30 вересня 2020 роки, обсяг якого обчислюється 1,4 трлн доларів.

Мета даної ініціативи - зробити США ключовим гравцем на газовому ринку середземноморського регіону через зміцнення із зазначеними країнами в сферах безпеки і енергетики. При цьому ці заходи будуть спрямовані на ослаблення позицій РФ в регіоні, повідомляє The Hill. Зокрема, мова йде про зміцнення військових зв'язків з Грецією, про зняття збройового ембарго з Кіпру, про підтримку регіональних союзників США в противагу амбіціям Туреччини.

"Це законодавство - за допомогою скасування ембарго США на постачання зброї на Кіпр і розширення необхідної військової допомоги для Греції - вказує на всеосяжний підхід до питання стабільності ключових регіональних партнерів", - заявив сенатор-республіканець Мара Рубіо.

А сенатор-демократ Боб Менендес назвав законодавство "світанком нового дня для політики США в Східному Середземномор'ї".

Видання нагадує, що такі заходи були прийняті у Вашингтоні після того, як Туреччина і Лівія підписали меморандум про взаєморозуміння щодо розмежування морських зон, що викликав різку реакцію Греції і Кіпру. Крім того, наголошується, що угода ставить під загрозу домагання Греції і Кіпру на виявлені в їх виняткових економічних зонах газові родовища.

Нагадаємо, парламент Туреччини ратифікував угоду з питань безпеки та військового співробітництва, підписану в листопаді з міжнародно визнаним урядом Лівії.

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