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Конгресмени закликали Трампа розслідувати застосування хімзброї проти Навального

Автор: Инна Собора

Глава Комітету з міжнародних відносин Палати представників США Еліот Енгель і високопоставлений член комітету Майкл Мак-Кол закликали адміністрацію президента Дональда Трампа розслідувати використання Росією хімічної зброї. Йдеться про отруєння опозиціонера Олексія Навального.

Про це пише "Голос Америки".

У своєму листі до Трампа законодавці закликали адміністрацію ввести додаткові санкції, якщо буде встановлено, що проти Навального було застосовано хімічну зброю.

Також вони відзначили, що "Новачок" був використаний в березні 2018 року при замаху на колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля в Солсбері.

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"Винні в цьому мерзенному нападі повинні бути притягнуті до відповідальності, а президент Росії Володимир Путін повинен знати, що йому і його поплічникам не буде дозволено безкарно порушувати міжнародне право", - заявили конгресмени.

Вони закликали Трампа вимагати від Росії всебічного співробітництва при проведенні ретельного міжнародного розслідування отруєння Навального під керівництвом Організації по забороні хімічної зброї.

Раніше Трамп заявляв, що "дуже розсердиться", якщо інформація про отруєння Навльного "Новачком" підтвердиться.

Також Трамп заявив, що підтримає зупинку реалізації російського проекту "Північний потік - 2" через отруєння російського опозиціонера Олексія Навального.

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Новини України НавальныйДональд Трамп