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Конгресмени закликали Байдена ввести санкції проти "Північного потоку-2"

Вашингтон, Середа 03 лютого 2021 23:12
Конгресмени закликали Байдена ввести санкції проти "Північного потоку-2"
Фото: Північний потік-2 (gazprom.ru)
Автор: Артур Родивилов

Рішення суду у справі Олексія Навального викликало різку критику в США. Члени Сенату від Республіканської партії Мітт Ромні і Білл Хагерті виступили із закликом ввести санкції проти будівництва газопроводу "Північний потік-2".

Ромні заявив в Twitter, що на цьому тижні внесе законопроект про санкції проти "відповідальних" осіб.

Хагерті закликав президента Джо Байдена показати ціну діям Путіна.

"Президент Байден має показати, що дії Путіна будуть мати наслідки, шляхом запровадження обов'язкових двопартійних санкцій проти "Північного потоку-2" згідно з законом про захист європейської енергобезпеки", - написав сенатор Twitter.

Нагадаємо, вчора німецька газета Handelsblatt заявила, що США можуть скасувати санкції проти "Північного потоку-2". Однак це рішення приймуть з урахуванням інтересів України.

Як повідомляло РБК-Україна, міністр фінансів Німеччини Олаф Шольц заявив, що газопровід "Північний потік-2" буде добудований, хоча для цього потрібно пройти деякі труднощі.

Крім того, до цього в Білому домі заявляли, що Байден вважає газопровід "Північний потік-2" поганим для Європи і планує переглянути санкції.

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