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Конгресмен звинуватив Трампа у змові з ультраправими та направив позов до суду

Автор: Дмитро Левицький

Конгресмен від Демократичної партії Бенні Томпсон подав до суду позов проти 45-го президента США Дональда Трампа щодо заворушень біля Капітолія. Томпсон звинувачує Трампа у змові з ультраправими групами Proud Boys та Oath Keepers.

Про це повідомив американський телеканал CNN.

Це перший цивільний позов, який подали проти Трампа через напад його прихильників на Капітолій на початку січня цього року. У позові Томпсона також фігурує адвокат 45-го президента США Руді Джуліані.

Конгресмен у своєму позові стверджує, що Трамп та Джуліані нібито змовилися з ультраправими організаціями Proud Boys та Oath Keepers з метою завадити Конгресу США затвердити перемогу Джо Байдена на президентських виборах.

Нагадаємо, Палата представників США оголошувала імпічмент Трампу через заворушення біля Капітолія. Трампа звинувачували у підбурюванні до заколоту, однак у Сенаті не вистачило голосів для підтримки імпічменту.

Як писало РБК-Україна, президент США Джо Байден прокоментував провал оголошення імпічменту Трампу словами "демократія крихка".

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Новини України Сполучені Штати АмерикибеспорядкиДональд Трамписк
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