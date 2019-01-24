У Конгресі США розслідують надання допусків до секретної інформації в Білому домі

Фото: Конгрес США (educationusa.state.gov)

Розслідування торкнеться екс-радника Трампа Майкла Флінна і зятя президента Джареда Кушнера

Комітет з нагляду та урядової реформи Палати представників Конгресу США починає розслідування процесу надання доступу до секретної інформації в адміністрації президента Дональда Трампа і під час перехідного періоду. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

За інформацією видання, розслідування торкнеться низки представників близького кола Трампа, зокрема його колишнього радника з національної безпеки Майкла Флінна, зятя та радника президента Джареда Кушнера і колишнього помічника Білого дому Роба Портера.

Голова комітету Елайджа Каммінгс в опублікованому в середу листі заявив, що вирішив почати розслідування у відповідь на "серйозні порушеннями національної безпеки", допущені у зв'язку з Флінном та іншими особами.

Так, Флінн зберіг доступ до секретної інформації навіть після того, як у Білому домі дізналися, що він дав ФБР неправдиві свідчення про свої контакти з російським послом.

Також комітет зацікавився Кушнером, який не відразу розкрив інформацію про свої контакти з представниками іноземних держав, і Портером, у якого був тимчасовий допуск, незважаючи на те, що ФБР повідомило Білий дім про раніше висунуті проти нього звинувачення в домашньому насильстві.

Очікується, що це розслідування може викликати низку протистоянь між контрольованою демократами Палатою представників і Білим домом, який готується до серії розслідувань після того, як проміжні вибори похитнули позицію республіканців у Вашингтоні.

Нагадаємо, екс-юрист президента США Дональда Трампа Майкл Коен відклав свій виступ у Конгресі США, запланований на початок лютого, через погрози з боку Трампа та його адвоката Рудольфа Джуліані