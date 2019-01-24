ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

У Конгресі США розслідують надання допусків до секретної інформації в Білому домі

Новини » Політика    24.01.2019 - 03:33
У Конгресі США розслідують надання допусків до секретної інформації в Білому домі
Фото: Конгрес США (educationusa.state.gov)

Розслідування торкнеться екс-радника Трампа Майкла Флінна і зятя президента Джареда Кушнера

Комітет з нагляду та урядової реформи Палати представників Конгресу США починає розслідування процесу надання доступу до секретної інформації в адміністрації президента Дональда Трампа і під час перехідного періоду. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

За інформацією видання, розслідування торкнеться низки представників близького кола Трампа, зокрема його колишнього радника з національної безпеки Майкла Флінна, зятя та радника президента Джареда Кушнера і колишнього помічника Білого дому Роба Портера.

Голова комітету Елайджа Каммінгс в опублікованому в середу листі заявив, що вирішив почати розслідування у відповідь на "серйозні порушеннями національної безпеки", допущені у зв'язку з Флінном та іншими особами.

Так, Флінн зберіг доступ до секретної інформації навіть після того, як у Білому домі дізналися, що він дав ФБР неправдиві свідчення про свої контакти з російським послом. 

Також комітет зацікавився Кушнером, який не відразу розкрив інформацію про свої контакти з представниками іноземних держав, і Портером, у якого був тимчасовий допуск, незважаючи на те, що ФБР повідомило Білий дім про раніше висунуті проти нього звинувачення в домашньому насильстві.

Очікується, що це розслідування може викликати низку протистоянь між контрольованою демократами Палатою представників і Білим домом, який готується до серії розслідувань після того, як проміжні вибори похитнули позицію республіканців у Вашингтоні.

Нагадаємо, екс-юрист президента США Дональда Трампа Майкл Коен відклав свій виступ у Конгресі США, запланований на початок лютого, через погрози з боку Трампа та його адвоката Рудольфа Джуліані

Палата представників Конгресу проголосувала законопроект за заборону Трампу виходити з НАТО Екс-адвокат Трампа не буде відповідати на питання у розслідуванні зв'язків з РФ
Новини України розслідуванняКонгресс США
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся