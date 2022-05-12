У Конгресі США схвалили проект про полегшення боргового тягаря України

Комітет з фінансових послуг Палати представників Конгресу США в середу прийняв законопроєкт, націлений на надання допомоги Україні в обслуговуванні і скороченні її зовнішнього боргу. Також він допоможе залучити грошову допомогу з-за кордону на пільгових умовах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал C-SPAN .

Дану ініціативу підтримали 362 конгресмени, 56 висловилися проти. Її прийняли поряд з пакетом антиросійських законопроєктів, що передбачають введення різних санкцій.

Автором законопроєкту, покликаного надати Києву сприяння в полегшенні боргового тягаря, є Хесус Гарсіа (демократ від штату Іллінойс). Вироблена ним ініціатива передбачає, що представники США в "кожному міжнародному фінансовому інституті" будуть домагатися "негайного припинення всіх платежів з обслуговування боргу", який Україна має перед такою організацією.

Крім того, документ наказує адміністрації США наполягати на "всеосяжному полегшенні боргового тягаря України" в діалозі як з комерційними, так і суверенними кредиторами, включаючи Паризький клуб. Нарешті, законопроєкт вимагає від представників американського уряду в міжнародних фінансових інститутах працювати над забезпеченням з боку цих структур "пільгового фінансового сприяння" Україні. У разі набуття ініціативою сили закону термін її дії складе сім років.