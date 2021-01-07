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Конгрес США відновив засідання щодо підсумків виборів президента

Вашингтон, Четвер 07 січня 2021 03:11
Конгрес США відновив засідання щодо підсумків виборів президента
Фото: Конгрес США (facebook.com/ukr.embassy.usa)
Автор: Андрій Козловський

Конгрес США відновив засідання, щоб офіційно підрахувати голоси Колегії вибірників на вибори президента. Засідання відновили після того, як вщухли масові протести.

Про це повідомляє CNN.

Таким чином, після затвердження результатів голосування Колегії вибірників 20 січня пройде інавгурація Байдена. На церемонії він принесе присягу і офіційно стане 46-м президентом США.

На загальнонаціональних виборах Джо Байден набрав майже 81,3 млн голосів проти 74,2 млн у Дональда Трампа. При цьому Байден заручився підтримкою багатьох ключових штатів.

За результатами голосування Колегії вибірників, за Байдена віддали голоси 302 виборці, за Трампа - 232.

Нагадаємо, сьогодні під час засідання Конгресу, на якому повинні були затвердити результати президентських виборів, прихильники Дональда Трампа влаштували масштабну акцію протесту біля Капітолія. Вона переросла у сутички.

Також РБК-Україна писало, що обидві палати американського Конгресу перервали засідання після того, як протестувальники увірвалися в будівлю Капітолія.

Після цього з будівлі Капітолія почали евакуйовувати сенаторів.

Крім того, евакуювали віце-президента США Майкла Пенса.

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