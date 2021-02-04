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У Конгрес США внесли проект санкцій проти Росії за вирок Навальному

Автор: Артур Родивилов

Група американських сенаторів внесла до Конгресу США законопроект про санкції проти Росії через вирок опозиціонеру Олексію Навальному. Він передбачає санкції проти осіб, причетних до отруєння і тюремного ув'язнення політика.

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Відповідну заяву опубліковано на сайті сенатора-республіканця Марка Рубіо.

Іншими авторами ініціативи виступили його колеги-демократи Кріс Кунс, Бен Кардін, Кріс Ван Холлен, Дік Дурбін, а також сенатор-республіканець Мітт Ромні.

"Сенатори повторно внесли законопроект, який передбачає запровадження цілеспрямованих санкцій проти російських чиновників, причетних до порушень міжнародного права, в тому числі до отруєння і тюремного ув'язнення опозиційного лідера та активіста з боротьби з корупцією Олексія Навального", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, російський суд відправив Навального в колонію загального режиму на 3,5 роки. Проте суд врахував час, який опозиціонер провів під арештом, тому сидіти йому залишилося 2,5 року.

Як повідомляло РБК-Україна, світ бурхливо відреагував на вирок Навальному, зокрема, рішення російського суду назвали "чистим цинізмом".

Прогноз погоди
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